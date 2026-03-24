¡Fin de una era en Anfield! Mohamed Salah anuncia con lágrimas que deja el Liverpool / Alex Pantling - UEFA

Después de nueve años que cambiaron para siempre la historia del Liverpool FC, Mohamed Salah no continuará en el club para la próxima temporada. El egipcio, convertido en una de las mayores leyendas de los Reds, anunció este martes 24 de marzo de 2026 que dejará Anfield al final de la campaña 2025/26.

Mohamed Salah / Michael Regan Ampliar

En un emotivo video publicado en sus redes sociales, Salah declaró: “Desafortunadamente, el día ha llegado. Esta es la primera parte de mi despedida. Dejaré el Liverpool al final de esta temporada”. Con la voz entrecortada y rodeado de sus trofeos, el ‘Faraón’ agradeció al club, a sus compañeros y especialmente a los aficionados: “Liverpool no es solo un club de fútbol. Es una pasión, una historia, un espíritu… Nunca caminaré solo”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Mohamed Salah y su impresionante récord goleador

El anuncio llega tras un acuerdo mutuo con el club, a pesar de que Salah firmó en 2025 una extensión de contrato hasta 2027. Liverpool ha respetado el deseo del jugador de informar con anticipación a la afición, para que puedan disfrutar juntos los meses que restan de la temporada. Se espera un emotivo adiós en Anfield el último día de la Premier League, ante el Brentford.

Una huella imborrable: 255 goles y todos los títulos

Desde su llegada procedente de la Roma en el verano de 2017 por 36.9 millones de libras, Salah se transformó en el motor ofensivo de un Liverpool que volvió a ser gigante. Acumula 255 goles en 435 partidos, ubicándose como el tercer máximo goleador histórico del club, solo por detrás de Ian Rush y Roger Hunt.

Una Champions League

FIFA Club World Cup (Mundial de Clubes)

(Mundial de Clubes) UEFA Super Cup (Supercopa de Europa)

(Supercopa de Europa) FA Cup

Dos League Cups (Carabao Cup)

(Carabao Cup) Cuatro Botas de Oro de la Premier League

Salah no solo marcó goles; fue clave en la transformación del equipo bajo Jürgen Klopp y recientemente, en la era de Arne Slot. Aunque esta temporada ha tenido altibajos, incluyendo una polémica con el técnico en diciembre de 2025, su legado está más que asegurado.

¿Qué sigue para el Rey de Egipto?

A sus 33 años, Salah tiene ofertas millonarias sobre la mesa, principalmente de la Saudi Pro League (Al Hilal y Al Ittihad suenan con fuerza). También se menciona la posibilidad de la MLS. Sea cual sea su próximo destino, el ‘11’ más icónico de la última década en Anfield cierra un ciclo inolvidable. El Liverpool pierde a su estrella más brillante de los últimos años, pero gana la oportunidad de reconstruir con una nueva generación. Para los aficionados Reds, el dolor es grande, pero también la gratitud infinita.