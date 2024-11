Mohamed Salah cerca de salir del Liverpool: “Estoy decepcionado, estoy más fuera que adentro”

El futuro de Mohamed Salah es incierto. El contrato del futbolista egipcio con Liverpool terminará en julio del 2025, y actualmente, no ha recibido alguna propuesta de los Reds para renovar su vínculo con el club.

Lo anterior fue confirmado por el mismo Mohamed Salah tras una entrevista posterior al partido en el que le dio el triunfo al Liverpool sobre Southampton por 3-2, logrando así la voltereta de los Reds con su doblete.

En palabras para NBC Sports, Mohamed Salah contó que se siente sorprendido, pues el mes de diciembre está cerca y la directiva del Liverpool no se ha acercado a él.

El futbolista egipcio contó que, actualmente, se siente más fuera que dentro del club, pues no ha notado interés de los altos mandos en su permanencia en el equipo, aunque no ocultó su deseo de permanecer en el equipo de los Reds.

Desde su llegada al Liverpool en el 2017, Mohamed Salah ha anotado un total de 223 goles a lo largo de 367 partidos, destacando que se ha coronado campeón tanto de la Premier League como de la Champions League.

En caso de no recibir propuesta para continuar con el cuadro del Liverpool, en Inglaterra se teoriza sobre la posibilidad de que Mohamed Salah juegue próximamente en Arabia Saudita.

¿QUÉ DIJO MOHAMED SALAH SOBRE SU POSIBLE SALIDA DEL LIVERPOOL?

Ante las dudas de una posible salida del Liverpool, Mohamed Salah ha sorprendido con sus respuestas hacia la prensa en las que declara que está más fuera del club que dentro del mismo, ya que no le han ofrecido ninguna renovación por el estilo.

“Estamos casi en diciembre y todavía no he recibido ninguna oferta para quedarme en el club. Probablemente estoy más fuera que dentro. Por supuesto que sí. No me voy a retirar pronto, así que solo estoy jugando, concentrándome en la temporada y tratando de ganar la Premier League y, con suerte, también la Champions League . Estoy decepcionado, pero ya veremos“, declaró Mohamed Salah.