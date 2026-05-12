Liga MX planea centralizar el boletaje de los clubes: así cambiaría la venta de entradas en el fútbol mexicano / Jam Media

La Liga MX analiza un nuevo modelo para centralizar el boletaje de todos sus clubes mediante una plataforma digital única. El proyecto fue presentado por Mikel Arriola en la Ciudad de México y busca unificar la venta de entradas en una sola app para mejorar el control de datos y la experiencia del aficionado.

Mikel Arriola / Agustin Cuevas Ampliar

La propuesta se discutirá dentro del Comité Comercial de la Liga MX como parte de una reestructura operativa que también incluye derechos de televisión y digitalización de servicios.

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¿Cuál es la propuesta de centralizar el boletaje en la Liga MX?

La iniciativa consiste en crear una “wallet” o billetera digital donde se integren todas las boleteras que actualmente operan con los 18 clubes de la Liga MX.

El objetivo es que el aficionado pueda comprar y almacenar sus boletos en una sola aplicación oficial de la liga, sin depender de múltiples plataformas privadas.

Mikel Arriola explicó que la intención es conectar todos los sistemas de venta existentes para que la Liga MX pueda tener control total de la información de entradas y asistencia a los estadios.

Liga MX / Jam Media Ampliar

¿Cómo funcionaría la nueva app de boletos de la Liga MX?

De acuerdo con el planteamiento, el sistema permitiría que cada boleto comprado se descargue directamente en una billetera digital de la Liga MX. Además, el proyecto contempla integrar el Fan ID dentro de la misma aplicación, lo que facilitaría el acceso a los estadios sin necesidad de registros adicionales en cada partido.

La idea es que el aficionado tenga un solo perfil digital donde pueda gestionar sus entradas, identidad y acceso a los inmuebles deportivos. Actualmente, los clubes trabajan con alrededor de nueve empresas distintas de boletaje, lo que ha generado sistemas fragmentados en la venta de entradas.

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¿Por qué la Liga MX quiere centralizar el boletaje?

Uno de los principales objetivos es mejorar la experiencia del aficionado y tener mayor control de datos sobre asistencia, consumo y comportamiento en los estadios.

La Liga MX busca unificar información que hoy se encuentra dispersa en diferentes plataformas, lo que limita la capacidad de análisis y planeación comercial.

Además, el proyecto permitiría a la liga tener una base de datos más sólida para tomar decisiones en temas de mercadotecnia, seguridad y operación de partidos.

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¿Qué impacto tendría para los clubes de la Liga MX?

Los clubes seguirían siendo dueños de sus boletos, pero perderían parte del control operativo de la venta directa al centralizarse el sistema.

Esto implicaría ajustes en la forma en que cada equipo comercializa sus partidos, promociones y abonos.

Sin embargo, también podría facilitar procesos como la gestión de entradas de aficionados visitantes, accesos corporativos y coordinación de eventos de alta demanda como la Liguilla o finales.

¿Qué otros cambios planea la Liga MX además del boletaje?

La centralización del boletaje forma parte de un plan más amplio de reestructura.

Dentro del plan de reestructura también entran los derechos de televisión como uno de los temas clave a revisar. El Comisionado de la Liga MX explicó que en la Asamblea de Dueños de abril se acordó trabajar en conjunto para mejorar la competencia, lo que derivó en la creación de cuatro comités: Deportivo, Comercial, de Ética y Buen Gobierno, y de Certificación. En ese contexto, el Comité Comercial será el encargado de analizar el futuro de la transmisión de los partidos, ya que los propietarios han mostrado apertura a modificar el esquema actual e incluso considerar una posible centralización de los derechos como parte de la modernización del fútbol mexicano.

La Liga MX ha reconocido que su crecimiento en audiencia depende en gran parte de la televisión abierta, pero busca adaptarse a nuevas plataformas digitales para ampliar su alcance global.

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Próximos pasos: la Liga MX definirá el futuro del boletaje en su Comité Comercial

La propuesta será discutida en próximas reuniones del Comité Comercial de la Liga MX, donde se evaluará su viabilidad técnica y operativa.

Si avanza, el siguiente paso sería definir la plataforma tecnológica que integrará a todos los clubes y las boleteras actuales.

El cambio representaría una de las transformaciones más importantes en la gestión de entradas del fútbol mexicano en los últimos años, con impacto directo en aficionados, clubes y la operación de los estadios.