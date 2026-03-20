Edson Álvarez acompañará a Selección Mexicana para los duelos de fecha FIFA de marzo

Edson Álvarez acompañará a la Selección Mexicana en los duelos amistosos contra Portugal y Bélgica en marzo de 2026, aunque no podrá jugar debido a su recuperación tras una cirugía en el tobillo.

Edson Álvarez / Aric Becker/ISI Photos/USSF Ampliar

El capitán del Tri, mejor conocido como “El Machín” fue operado en febrero de 2026 y no entró en la convocatoria oficial anunciada por Javier Aguirre para estos partidos, el 28 de marzo vs Portugal en el Estadio Banorte y el 31 de marzo vs Bélgica en el Soldier Field de Chicago.

Sin embargo, decidió unirse al grupo para apoyar al equipo, viajar con la delegación y estar presente en ambos encuentros, demostrando su liderazgo y compromiso pese a estar en la fase final de recuperación; jugador que hoy en día será parte de los convocados al tricolor una vez se recupere, y empiece a tener actividad.

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Álvarez viajará a México para el primer partido y luego a Estados Unidos, aunque no verá minutos en cancha. Su meta es estar listo para la Copa del Mundo 2026, que arranca en junio. Esto fortalece el ánimo del equipo en esta ventana FIFA clave de preparación.