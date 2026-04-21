Necaxa vs Chivas: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 16 del Clausura 2026 Liga MX

Llega la penúltima jornada de la Liga MX y se presenta con un partido espectacular. Este miércoles a las 9 de la noche, el Necaxa estará recibiendo a las Chivas en la cancha del estadio Victoria.

Los Rayos han tenido una temporada para el olvido, pues están muy lejos de la zona de clasificación, aunque quieren cerrar el campeonato de la mejor manera posible.

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Este duelo será ante el líder del torneo, pues el Rebaño Sagrado es el mejor equipo en la actualidad y pondrá las cosas muy difíciles para los de Aguascalientes.

Los de Guadalajara vienen de golear al Puebla por 5 tantos a 0, dejando en claro que tienen un poder ofensivo envidiable. Por su parte, Necaxa no pudo pasar del empate ante Tigres en la jornada anterior.

Este miércoles volvemos al Victoria para dejarlo todo ante Chivas. ¡Vamos juntos por los tres puntos! 🔴⚪️#NECvsCHI #FuerzaRayos⚡️ pic.twitter.com/Nmz3lLVyor — Club Necaxa (@ClubNecaxa) April 20, 2026

Es así como llega uno de los partidos más esperados en esta Jornada 16 de la Liga Mx. Necaxa vs Chivas se jugará en la cancha del Victoria y lo podrás vivir en vivo a través de W Deportes.

NECAXA VS CHIVAS, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER