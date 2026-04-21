Cruz Azul vs Querétaro: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 16 Clausura 2026 Liga MX

Cruz Azul visita a Querétaro en la cancha del Estadio Corregidora, en un partido correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX.

ES MARTES Y JUEGA LA MÁQUINAAAAAA.



ENFRENTAMOS A QUERÉTARO EN EL ESTADIO CORREGIDORA.



VAMOS POR LOS TRES PUNTOS. pic.twitter.com/3eqM50jKLO — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 21, 2026

La Máquina llega a este compromiso atravesando un momento complicado, ya que no ha logrado ganar en sus últimos ocho encuentros. Los dirigidos por Nicolás Larcamón han mostrado una baja considerable en su rendimiento, lo que les ha costado caer tres posiciones en la tabla. De no corregir el rumbo, podrían seguir descendiendo, por lo que este duelo ante Querétaro representa una oportunidad clave para reencontrarse con la victoria de cara a la liguilla.

Por su parte, Gallos Blancos afronta este encuentro con una racha positiva como local, acumulando tres partidos sin derrota en el Corregidora, con dos triunfos y un empate. Aunque sus posibilidades de clasificar aún son matemáticas, necesitan ganar sus dos compromisos restantes y esperar una combinación de resultados. El equipo buscará aprovechar el mal momento de su rival para sumar tres puntos importantes en casa.

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En los antecedentes recientes en este escenario, Cruz Azul ha dominado, con tres victorias y un empate en sus últimas cuatro visitas al Corregidora. Habrá que ver si Querétaro logra romper esa tendencia o si la máquina consiguen salir de su mala racha y quedarse con el triunfo.

CRUZ AZUL VS QUERÉTARO, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER