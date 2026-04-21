Fernando ‘Nene’ Beltrán calienta el León vs América; afirma que el conjunto de André Jardine luce “débil” en el cierre del torneo / Jam Media

La Jornada 16 del Clausura 2026 arranca con alta tensión, en un duelo que puede definir el rumbo hacia la Liguilla, con León y América enfrentándose en un choque directo por los últimos boletos disponibles.

América vs León / Jam Media Ampliar

En la antesala del partido, Fernando Beltrán elevó la temperatura al asegurar que percibe a las Águilas en un momento vulnerable, lo que considera una oportunidad ideal para imponer condiciones en el Estadio León.

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“A uno le causa satisfacción ver la actualidad, no por lo mal que está, sino porque es claro que ya no tiene el mismo dominio que se había visto. Es momento de atacar. Cuando lo ves así, cuando lo ves un poco débil, cuando lo ves un poco mal, creo que es el momento donde uno tiene que atacar y tiene que matar”, señaló en entrevista con Fox.

El exjugador de Chivas fue claro al señalar que el dominio azulcrema ya no es el mismo de torneos anteriores, por lo que el contexto actual abre la puerta para atacar y buscar un resultado que acerque a los Esmeraldas a la clasificación.

Pese a sus declaraciones, también reconoció la jerarquía del rival, dejando en claro que enfrentar al América nunca será sencillo, independientemente del momento que atraviese dentro del campeonato.

🦁 "Cuando ves a un América así, es cuando más lo quieres atacar porque lo ves débil"



El 'Nene' Beltrán habló con @PacoMontesLA sobre el duelo entre León y América. pic.twitter.com/SUSaWFDRWd — FOX (@somos_FOX) April 20, 2026

El antecedente inmediato respalda parcialmente su análisis, ya que el conjunto de André Jardine viene de cortar una racha de 6 partidos sin victoria, pues logró reencontrarse con el triunfo ante Toluca en un duelo reciente.

¿Puede León aprovechar el momento del América?

El encuentro representa prácticamente una eliminatoria directa, ya que si León consigue la victoria podría superar a las Águilas en la tabla general y acercarse a un boleto directo a la siguiente fase, dependiendo de otros resultados.

Sin embargo, la historia personal de Beltrán ante el América refleja un reto adicional, con apenas 5 triunfos en 23 enfrentamientos, lo que añade un componente extra a un partido que promete intensidad y presión máxima en la Liga MX.