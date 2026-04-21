América vs León: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el juego de la Jornada 16 Clausura 2026 Liga MX

La jornada 16 de la Liga MX nos trae un auténtico partidazo entre dos equipos que siguen luchando por un boleto para la Liguilla. León recibe al América en el Nou Camp este miércoles en punto de las 9 de la noche con seis minutos.

¡#VuelaElAve en la Jornada 16! 🦅



🆚 León

🏟️ Estadio Nou Camp

📅 Martes 21 de abril

🕖 21:06 horas pic.twitter.com/ut53qGJ2hP — Club América (@ClubAmerica) April 21, 2026

Por un lado, los Esmeraldas vienen de vencer 3 goles a 1 a los Bravos de Juárez con tantos de Daniel Arcila y un doblete de Ismael Díaz. La escuadra dirigida por Javier Gandolfi llega con una racha de cuatro triunfos consecutivos y está con muchas posibilidades de colarse dentro de los ocho mejores de la tabla general. Ahora mismo, los Panzas Verdes son octavos y dependen de ellos mismos, por lo que deberán ganar este compromiso para llegar a la última jornada con opciones de clasificar.

Del otro lado, el América dio la sorpresa del fin de semana después de vencer 2 por 1 a los Diablos Rojos de Toluca. Este resultado dejó con vida a los comandados por André Jardine de cara al cierre del torneo, ya que las Águilas se afianzaron en el sexto puesto de la tabla y tienen todo para conseguir un boleto para la fiesta grande. Sin embargo, este juego será fundamental para no permitir que ni Atlas ni el propio León los superen, ya que en caso de perder podrían complicar el boleto para la fase final.

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Finamente, es importante mencionar que la estadística histórica en torneos cortos pone como favorito a León. Después de 25 enfrentamientos en el Bajío, los Esmeraldas tienen 9 victorias, las Águilas apenas han ganado 5 partidos y han empatado en 11 ocasiones.

AMÉRICA VS LEÓN, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER