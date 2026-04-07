Richard Ledezma reclama a camarógrafo tras Chivas vs Pumas en Estadio Akron: VIDEO

El jugador Richard Ledezma, lateral derecho de Chivas de Guadalajara, se volvió tendencia en redes sociales después de protagonizar un breve encontronazo con un camarógrafo durante el partido contra Pumas en el Estadio Akron, correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Mx. El momento fue captado en video y compartido ampliamente en plataformas digitales, generando diversas reacciones entre aficionados y usuarios.

Richy Ledezma le reclama al camarógrafo tras pasar detrás de él.😳💥



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El incidente ocurrió alrededor del minuto 64’, cuando el cuerpo técnico decidió sustituir a Ledezma. Mientras el futbolista caminaba por la banda rumbo al banquillo, un camarógrafo que transportaba equipo pesado se interpuso en su camino, lo que provocó que Ledezma se detuviera y le hiciera un reclamo. El breve intercambio, que no pasó a mayores, fue rápidamente difundido en redes sociales, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del encuentro.

El video muestra cómo Ledezma, visiblemente molesto, detiene su marcha y llama la atención del camarógrafo por no percatarse de su trayectoria. Este hecho generó comentarios divididos entre los aficionados: mientras algunos defendieron la reacción del jugador, otros señalaron que la situación pudo manejarse con mayor calma.

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En cuanto al desarrollo del partido, Chivas y Pumas empataron 2-2 en un duelo de alta intensidad. Pumas abrió el marcador con un gol de Uriel Antuna y un autogol en la primera mitad de José Castillo, mientras que Chivas logró igualar en los minutos finales gracias a un penal convertido por Armando “Hormiga” González, tras revisión del VAR.

Con este resultado, Chivas se mantiene como líder de la fase regular del torneo, asegurando su pase a la liguilla, mientras que Pumas suma un punto que le permite mantenerse en la pelea por una mejor posición en la tabla general.

A pesar de este pequeño incidente, Richard Ledezma y Chivas de Guadalajara ya enfocan su atención en el siguiente compromiso. El equipo rojiblanco visitará el Estadio Universitario, conocido como “El Volcán”, para enfrentar a Tigres UANL en un partido crucial que definirá su liderato en la recta final del torneo.