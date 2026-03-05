Joao Pedro rompe el silencio y revela las razones por las que no llegó a Cruz Azul

Joao Pedro, el delantero brasileño del Atlético de San Luis, campeón de goleo en torneos anteriores y figura destacada en la Liga MX, reveló recientemente en el programa Equipo F de ESPN, las razones por las que no se concretó su llegada a Cruz Azul durante el mercado de fichajes de invierno para el Clausura 2026.

El principal motivo fue que nunca hubo un acuerdo económico entre los clubes, Atlético de San Luis y Cruz Azul. Joao Pedro enfatizó que él no quería irse de San Luis, donde se sentía cómodo y estaba viviendo un gran momento deportivo.

Asimismo comentó que rechazó una oferta del Pisa de Italia para quedarse en San Luis. Más tarde, cuando el mercado aún estaba abierto, hubo conversaciones con Cruz Azul, pero no se llegó a ningún acuerdo. No forzó nada ni intervino activamente para presionar su salida; simplemente avisó desde el principio que prefería quedarse si no había algo convincente.

Además, mencionó que: “Cuando rechacé Pisa y decidí quedarme, volvió después al mercado, se habló, no se llegó a un acuerdo. Yo no forcé nada, avisé desde un principio... No quería irme”.

Otras versiones del mercado indican que Atlético de San Luis exigía el pago completo y adelantado de su cláusula de rescisión, o cifras muy altas, lo que complicó las negociaciones, y que Cruz Azul no accedió a pagar esa cantidad ni a cumplir con exigencias contractuales del jugador, como duración o salario. Sin embargo, en sus palabras directas, el foco estuvo en su deseo de quedarse y la falta de acuerdo entre equipos.

Al final, Joao Pedro se mantuvo en Atlético de San Luis, donde sigue siendo una pieza clave. Situación que generó muchas reacciones entre aficionados de Cruz Azul, lamentando la oportunidad perdida de tener al goleador en La Máquina.