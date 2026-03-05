América de Jardine en crisis: dudas, presión y un equipo que busca reencontrarse / Jam Media

El presente del Club América atraviesa uno de los momentos más complejos desde la llegada del técnico brasileño André Jardine. Lo que hace poco parecía una era de dominio en el fútbol mexicano marcada por títulos y protagonismo hoy enfrenta cuestionamientos, resultados irregulares y una presión creciente por parte de la afición y los medios.

El equipo capitalino vive un complicado inicio en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde los números contrastan con el éxito reciente del proyecto. Tras nueve jornadas, las Águilas acumulan un registro irregular de tres victorias, dos empates y cuatro derrotas, el peor arranque desde que Jardine asumió el banquillo en 2023.

La derrota más reciente, 2-1 frente a FC Juárez, profundizó la sensación de crisis. El revés llegó además en casa y provocó abucheos de la afición, que comenzó a manifestar su frustración ante un equipo que parece haber perdido la solidez que lo caracterizó en temporadas anteriores.

De tricampeón a un equipo lleno de dudas

El contraste es evidente si se observa el pasado reciente. Bajo el mando de Jardine, el América vivió una etapa histórica al conquistar tres títulos consecutivos de liga, consolidándose como uno de los equipos dominantes del fútbol mexicano en los últimos años.

Sin embargo, el Clausura 2026 ha mostrado un equipo distinto. Se muestra vulnerable en defensa, poco contundente en ataque y sin la intensidad que los distinguía.

Lesiones de jugadores clave, salidas importantes en el plantel y la falta de regularidad en el once titular han afectado el rendimiento del equipo. El propio Jardine reconoció recientemente que el club no está satisfecho con los resultados, aunque evitó definir el momento como una crisis absoluta.

La baja de Álvaro Fidalgo de momento parece demasiado para el funcionamiento táctico del equipo, pues Rodrigo Dourado, Jonathan Dos Santos, Erick Sánchez y Raphael Veiga no han logrado suplir las funciones del ahora jugador del Betis, sobretodo cuando el equipo tiene el balón.

En el partido ante Juárez, aún con el marcador en contra desde el minuto 5’, las Águilas solo remataron al arco en 5 ocasiones; apenas 1 más que Bravos.

Y por si fuera poco, se confirmó el peor panorama para el delantero chileno Víctor Dávila: rotura de ligamento anterior de la rodilla derecha, lo que lo tendrá fuera de 7 a 9 meses.

Para Jardine, el desafío es claro: recuperar la identidad futbolística que convirtió a su equipo en protagonista del fútbol mexicano. En un club acostumbrado a competir por títulos, la paciencia suele ser limitada. Y en Coapa, la exigencia siempre es la misma: ganar y convencer.