¡Alerta en el Club América! La terrible lesión de Víctor Dávila ante Juárez que lo mandó directo al hospital

En una noche para el olvido en el Estadio Ciudad de los Deportes, el América no solo cayó derrotado 2-1 ante FC Juárez en la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, sino que sufrió un golpe durísimo fuera del marcador: el delantero chileno Víctor Dávila padeció una aparatosa lesión en la rodilla derecha que obligó su traslado inmediato al hospital.

Víctor Dávila

¿Qué le pasó a Víctor Dávila?

La acción ocurrió alrededor del minuto 35 del primer tiempo. Dávila, quien era titular en ausencia de Henry Martín y buscaba consolidar su momento goleador (con dos tantos en liga y uno en CONCACAF Champions Cup), corrió a controlar un balón filtrado en el área rival. Al intentar amortiguar el apoyo y girar, su pie derecho quedó trabado en el césped, provocando una violenta hiperextensión de la rodilla que dobló la articulación en sentido contrario al natural.

El atacante chileno cayó al suelo de inmediato con evidentes gestos de dolor intenso. Compañeros de ambos equipos y el cuerpo arbitral solicitaron la entrada urgente de los servicios médicos. El staff del América inmovilizó la pierna con férula y, tras varios minutos de atención en el campo, Dávila fue retirado en el carrito de emergencias entre lágrimas, visiblemente afectado. Minutos después, fue trasladado directamente en ambulancia a un hospital de la Ciudad de México para estudios de imagen y valoración especializada.

Terrible lesión de Víctor Dávila



Sale en camilla y directo al hospital @deportesWRADIO pic.twitter.com/HK2ZCFOK8l — Esteban Garrido (@egarrido12_) March 5, 2026

¿Cuánto tiempo estará fuera de las canchas Víctor Dávila?

El América confirmó lo peor para su delantero chileno Víctor Dávila, el parte médico oficial revela que sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Tras ser atendido en el terreno y trasladado de inmediato al hospital, los exámenes de imagen confirmaron el diagnóstico que el cuerpo técnico ya temía, sumando una baja de larga duración en un momento crítico para las Águilas.

De acuerdo con el comunicado emitido por el club, el tiempo de recuperación de Dávila será determinado por su evolución tras la cirugía y rehabilitación correspondientes, aunque en casos de ruptura de ligamento cruzado anterior el periodo habitual oscila entre 6 y 8 meses para un regreso competitivo a las canchas. Esto significa que el chileno se perdería lo que resta del Clausura 2026 y posiblemente parte del próximo Apertura, representando un duro golpe para André Jardine en la zona ofensiva.

PARTE MÉDICO



El Club América informa que Víctor Dávila sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior de rodilla derecha. Asimismo, Isaías Violante presenta una lesión del ligamento colateral medial de rodilla derecha.



El tiempo de recuperación de nuestros jugadores será de… pic.twitter.com/cSDFXrMitf — Club América (@ClubAmerica) March 5, 2026

¿Qué dijo André Jardine respecto a la lesión de Víctor Dávila?

André Jardine, técnico de las Águilas, no ocultó su preocupación en la conferencia de prensa post-partido: “Dávila preocupa bastante, es de la rodilla, parece ser bastante serio”. Aunque el club aún no ha emitido un parte médico oficial, los primeros reportes y la mecánica de la lesión apuntan a una posible ruptura de ligamentos, como el cruzado anterior, lo que podría significar una baja de varios meses y cirugía.

Esta baja llega en el peor momento para el América, que atraviesa una crisis de resultados en el Clausura 2026 y ya acumula varias ausencias importantes en su plantilla ofensiva. Víctor Dávila había ganado protagonismo en las últimas semanas y su ausencia complica aún más el panorama para Jardine de cara a las próximas jornadas y la lucha por la clasificación.