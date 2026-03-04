Diego Reyes Costilla jugará en Flamengo: la joya del América probará suerte en Brasil

El atacante mexicano, considerado una de las promesas recientes de la cantera de Club América, saldrá de Coapa para integrarse al gigante sudamericano en una operación que contempla un préstamo con opción de compra, convirtiéndose en el primer mexicano en jugar para el Flamengo.

Diego Reyes Costilla, de apenas 18 años, tendrá su primera experiencia en el extranjero luego de formarse en el sistema juvenil del América, institución a la que llegó en 2021 y donde rápidamente llamó la atención por su capacidad goleadora y movilidad en el ataque.

El joven delantero logró abrirse paso dentro de las categorías inferiores del conjunto azulcrema y durante el proceso fue considerado uno de los proyectos ofensivos más interesantes del club. Su progresión incluso lo llevó a debutar con el primer equipo en la Liga MX cuando tenía apenas 16 años, un hecho que confirmó la confianza que el club tenía en su potencial.

En el actual proceso con las fuerzas básicas, Reyes había mantenido números destacados con la categoría Sub-21, lo que ayudó a que visores internacionales pusieran atención en su evolución.

Flamengo apuesta por talento mexicano

El interés del Flamengo surgió tras el seguimiento que el club brasileño realizó al delantero en torneos juveniles y procesos de selecciones menores de México. Después de analizar su rendimiento, el equipo carioca decidió avanzar en la negociación con América para sumarlo a su proyecto formativo.

En Brasil, el plan inicial es que Reyes se integre al equipo Sub-20 del Flamengo, uno de los semilleros más competitivos del continente, con la posibilidad de tener acercamientos y entrenamientos con el primer equipo conforme avance su adaptación.

Para el conjunto brasileño, la llegada del atacante mexicano representa una apuesta a mediano plazo por un futbolista con proyección internacional.

Desde Coapa, la directiva azulcrema ve esta transferencia como una oportunidad importante para el crecimiento del futbolista. La experiencia en un entorno competitivo como el fútbol brasileño podría acelerar su desarrollo y abrirle nuevas puertas en su carrera.

Por ahora, Diego Reyes Costilla inicia una nueva etapa lejos del fútbol mexicano. Con apenas 18 años, el delantero tendrá en Flamengo el desafío de consolidarse y demostrar que puede convertirse en otro talento exportado por la cantera del América hacia el fútbol internacional.