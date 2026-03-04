¡Baja sensible en el Nido! América pierde a pieza clave de André Jardine para el 2026 / Jam Media

Paulo Victor iniciará una nueva etapa en su carrera. El actual auxiliar técnico de André Jardine en el América dejará al club al final de la temporada para asumir como entrenador principal de la Selección Sub-20 de Brasil.

El brasileño tomará el cargo a mediados de 2026 con un proyecto claro: encabezar el proceso que lleve al representativo juvenil rumbo a los Juegos Olímpicos de 2028. Será su primera experiencia como director técnico titular, luego de varios años como parte de cuerpos técnicos.

Paulo Victor llegó al América en julio de 2023 junto a André Jardine y fue pieza importante en una de las etapas más exitosas del club en tiempos recientes. Durante su gestión como auxiliar, las Águilas conquistaron el tricampeonato de la Liga MX, consolidando un proyecto dominante en el futbol mexicano.

Ahora, el estratega brasileño asumirá el reto de formar a la nueva generación de futbolistas de su país, con la responsabilidad de mantener el prestigio de Brasil en categorías juveniles y proyectar talento hacia la selección mayor.