Andrés Vaca afirmó que habrá una fuerte inversión económica en el América de cara al Apertura 2026

Andrés Vaca, periodista de TUDN, afirmó en el podcast “Cuadro A”, que gracias a la inversión y alianza estratégica del fondo General Atlantic, que adquirió el 49% del Club América a finales del 2025, junto con participación de Kraft Analytics Group, el equipo Azulcrema contará con una fuerte inyección económica a partir del siguiente semestre, es decir, el Apertura 2026.

En dicho podcast, Vaca comentó: “A mí me han contado que gracias a la compra de Kraft, y General Atlantic, en el América a partir del siguiente semestre va a haber un ‘chingo de lana”, refiriéndose a mucho dinero en el plantel de Coapa.

Esto se traduce en expectativas de mayor solvencia para fichajes, posibles refuerzos de peso, como “bombazos”, y un proyecto más ambicioso en el mercado de verano.

Asimismo, la inversión ya se anunció oficialmente en diciembre 2025, pero el impacto presupuestal fuerte se vería reflejado en el próximo torneo, no en el actual. Esto genera ilusión entre la afición de las Águilas por un América aún más dominante en Liga Mx.