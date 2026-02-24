Lionel Messi revela su alineación ideal inspirada en los personajes de ‘El Chavo del 8’

Lionel Messi se lució en el podcast ”Miro de atrás” de Nahuel Guzmán y armó su alineación ideal usando solo personajes de “El Chavo del 8” de Chespirito. Fue una dinámica, entre risas, y nostalgia mexicana. La charla se publicó este 24 de febrero del 2026, a través del canal de YouTube del podcast.

Lionel Messi / Icon Sportswire Ampliar

Hay que destacar que Messi fue invitado al podcast del arquero argentino, en donde platicaron de todo, desde su paso por México en el Mundial hasta anécdotas, y de en una de las secciones del programa se armó este juego: “¿Cómo sería tu 11 ideal con la vecindad?”. Nahuel y Leo se prendieron y entre bromas y argumentos futbolísticos definieron posiciones. El Doctor Chapatín como DT fue lo primero que acordaron.

¿CUÁL FUE LA ALINEACIÓN IDEAL DE MESSI, CON PERSONAJES DEL CHAVO DEL 8?

La alineación ideal de Messi con relación a la serie mexicana de ’El Chavo del 8’, es un esquema 4-3-3, es la siguiente, aunado a descripciones de Messi:

DT, El Doctor Chapatín : El más experimentado y sabio, aunque siempre con su martillito para “corregir” errores.

: El más experimentado y sabio, aunque siempre con su martillito para “corregir” errores. Portero, Profesor Jirafales : Alto, serio, con buena presencia en el área. Nahuel bromeó que se parece un poco a él mismo.

: Alto, serio, con buena presencia en el área. bromeó que se parece un poco a él mismo. Defensa central, Don Ramón : El duro de la defensa, “te caga a patadas” si te acercas, Messi lo puso ahí porque es aguerrido y no le teme a nada.

: El duro de la defensa, “te caga a patadas” si te acercas, lo puso ahí porque es aguerrido y no le teme a nada. Defensa central, Señor Barriga : El compañero perfecto de Don Ramón , grandote y con peso para cerrar espacios.

: El compañero perfecto de , grandote y con peso para cerrar espacios. Mediocampista defensivo, Noño: el hijo del Señor Barriga , Joven , obediente y con buena salida de balón.

, , obediente y con buena salida de balón. Enganche, El Chapulín Colorado : Ya que Messi insistió: “¡El 10 tiene que ser para él! No hay otro”. El más creativo, valiente y con su chipote chillón para recuperar balones.

: Ya que insistió: “¡El 10 tiene que ser para él! No hay otro”. El más creativo, valiente y con su chipote chillón para recuperar balones. Delantero, Quico : El goleador estrella, con su ego gigante y su “¡Es mi pelota!”. Messi lo puso de 9 puro porque es el que siempre quiere el balón y hace show.

: El goleador estrella, con su ego gigante y su “¡Es mi pelota!”. lo puso de 9 puro porque es el que siempre quiere el balón y hace show. Delantero o segundo delantero, La Chilindrina: Rápida, picarona, con regate y picardía para desequilibrar. Messi y Nahuel coincidieron en que sería letal.

Lionel Messi con el Inter Miami / Eurasia Sport Images Ampliar

El resultado fue un equipo caótico pero invencible en carisma: defensa tosca, medio creativo con superhéroe y ataque lleno de drama y goles. ¡Por ende se le vio a Messi mostrando su lado más mexicano y fan de Chespirito!