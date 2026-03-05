América sufre descalabro y se mantiene la crisis tras perder vs Juárez en el Ciudad de los Deportes

El América sigue hundido en su crisis y en esta ocasión volvió a caer, ahora 2-1 ante Juárez en el Estadio Ciudad de los Deportes. Fue una noche oscura en todos los aspectos para los azulcremas.

¡Con el ADN de lucha brava nos quedamos con los 3 puntos! 💚🐎🖤🔥 pic.twitter.com/uzcbVoG9py — FC Juárez (@fcjuarezoficial) March 5, 2026

Apenas a los cinco o minutos, Jairo Torres puso en ventaja a los visitantes, gracias a un buen pase de José “Puma” Rodríguez. A pesar de que América intentó buscar el empate, no lo conseguía y no conforme con ello, llegó una terrible noticia, pues Víctor Dávila tuvo que salir de la cancha por una lesión en la que él mismo se termina por lastimar, pues se atoró su pierna derecha en el pasto.

Para la segunda parte André Jardine hizo modificaciones y Alejandro Zendejas igualó el marcador al minuto 69, con asistencia de Raphael Veiga. Ya en el agregado, cuando aprecia que dividirían puntos, Guilherme Castillo anotó el tanto del triunfo para los fronterizos.

De esta manera, las Águilas dormirán fuera de la zona de liguilla con apenas 11 puntos, mientras que los Bravos llegaron a 10 unidades.