Tigres remonta a Chivas y pone pie y medio en Semifinales del Clausura 2026 / Jam Media

Tigres pegó primero y puso pie y medio en semifinales al vencer 3-1 a Chivas en el Estadio Universitario en los Cuartos de Final de Ida del Clausura 2026.

Tigres vs Chivas / Jam Media Ampliar

Guadalajara pegó primero por medio de una anotación de Ricardo Marín, quien recortó en el área y venció a Nahuel Guzmán tras una acción aparatosa que causó polémica al existir un pisotón sobre Romulo.

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Parecía que Chivas manejaría el partido, sin embargo, Tigres apretó el acelerador y encontró el empate justo antes del medio tiempo tras un remate de cabeza de Jesús Angulo luego de un tiro de esquina.

Para la segunda parte, al minuto 52, Tigres mantuvo la inercia ofensiva, y encontró el segundo con un gran gol de Juan Brunetta que definió de volea tras un servicio de Fernando Gorriarán. El Rebaño no salió del shock, y 3 minutos después, Diego “Chicha” Sánchez colocó el 3-1 al definir un gran contraataque de Tigres.

TIGRES SE LLEVA LA VENTAJA EN LA IDA🐯⚽️🔥



En los cuartos de final de la Liga MX, Tigres hace pesar la localía y se impuso 3-1 a Chivas. Con goles de Angulo, Brunetta y “Chicha” tienen una ventaja importante para avanzar a la siguiente fase. pic.twitter.com/QGKTTPnPEA — W Deportes (@deportesWRADIO) May 3, 2026

Con este marcador, Chivas, mermado sin sus elementos convocados a Selección, está obligado a ganar por dos goles el próximo sábado en el Estadio Akron si desea avanzar a la siguiente ronda.