Sergio Ramos se despide de Rayados tras el fracaso en semifinales

El Estadio Nemesio Diez fue testigo no solo de una eliminación dolorosa para Rayados de Monterrey en las semifinales del Apertura 2025, sino también del cierre de una página inolvidable en la Liga MX: la despedida de Sergio Ramos.

Sergio Ramos disputó su último juego de la Liga MX ante Toluca / Jam Media Ampliar

El zaguero español, a sus 39 años, confirmó que el duelo ante Toluca, donde anotó de penal pero no alcanzó para la remontada, fue su último partido con el club albiazul, dejando un legado breve pero impactante en el fútbol mexicano. “Obviamente sí, este fue mi último partido en México”, declaró Ramos a pie de cancha, con la camiseta en el rostro y un abrazo colectivo a sus compañeros, momentos después de que el 3-2 en la vuelta (3-3 global, pero superado por el criterio de posición en la tabla) sellara el pase de los Diablos Rojos a la final. La directiva rayada, sorprendida por la inmediatez de la decisión, había intentado extender su contrato que vence el 31 de diciembre, pero el camero ya tenía la mente puesta en un regreso a Europa, rechazando cualquier oferta de renovación.

En su paso por Rayados, iniciado el 6 de febrero de 2025, Ramos disputó 34 partidos oficiales, anotó ocho goles y se erigió como capitán en competencias clave como el Mundial de Clubes 2025, donde lideró al equipo hasta octavos de final ante el Borussia Dortmund y la Concacaf Champions Cup. Sin embargo, el título se le escapó: en el Clausura 2025, Toluca ya lo había frenado en cuartos, y ahora, en el Apertura 2025, repitió la historia en semis.

Sergio Ramos en el Gigante de Acero / Jam Media Ampliar

La noticia del adiós de Sergio Ramos corrió como pólvora en redes y entre la afición regiomontana, que lo despidió con un mar de mensajes de gratitud: “Decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir un país, una ciudad, un fútbol... y que me deja muchas experiencias nuevas y, sobre todo, muchos amigos. Por siempre me sentiré orgulloso de haber llevado el brazalete de capitán de Rayados, de haber liderado al equipo en el primer Mundial de Clubes en su nuevo formato, de haber batallado en el Clausura, en el Apertura, en la Leagues Cup, en la Concacaf Champions Cup... y de haber defendido con coraje el Gigante de Acero a vuestro lado en todos los partidos que hemos jugado en casa. Lo he dejado todo en la cancha y fuera de ella para poder dar mi mejor rendimiento. 34 partidos, más de 3.000 minutos, 8 goles y tantas emociones que no se pueden describir en cifras. Al club, a mis queridos compañeros, a los cuerpos técnicos, a los empleados, a todos, gracias. Y, sobre todo, gracias a vosotros, aficionados, que me habéis hecho llegar vuestro calor y vuestro cariño desde el primer momento que pisé la ciudad. Siempre recordaré con nostalgia esta etapa de mi carrera y siempre diré con orgullo “¡Arriba el Monterrey!“, escribió el defensa.

Por el momento el jugador no ha dado declaraciones de cuál será su futuro, pero se habla de la posibilidad de que llegue al Milan como agente libre, ya que el jugador tiene el deseo de seguir activo.