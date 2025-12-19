Serie del Caribe 2026 se jugará en Guadalajara; México confirma su liderazgo en el béisbol caribeño

En un giro que resalta una vez más la solidez y pasión del béisbol mexicano, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) anunció oficialmente que Guadalajara, Jalisco, será la sede de la Serie del Caribe 2026. El torneo, programado del 1 al 7 de febrero, se disputará en el Estadio Panamericano, casa de los Charros de Jalisco, y marca el regreso del evento a la Perla Tapatía tras el éxito rotundo de la edición de 2018.

Serie del Caribe 2018 / Jam Media Ampliar

El cambio de sede se debe a la decisión de las ligas de México, Puerto Rico y República Dominicana de no participar en la ubicación original, Caracas, Venezuela, por factores logísticos y externos ajenos a la organización venezolana. Ante este escenario, México levantó la mano con rapidez y determinación, proponiendo a Guadalajara como alternativa viable gracias a su infraestructura, conectividad y experiencia en eventos internacionales.

Esta será la 18ª ocasión que México albergue la Serie del Caribe, consolidándose como el país con mayor tradición como anfitrión del Clásico Caribeño. El formato de 2026 será atípico: participarán cinco equipos, los campeones de República Dominicana, Puerto Rico y México, además de Panamá como invitado, con la posibilidad de incorporar al monarca de Venezuela. En caso de que la novena venezolana no asista, México tendrá doble representación con el campeón y subcampeón de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico.

Serie del Caribe 2018 / Jam Media Ampliar

Guadalajara no es una sede improvisada. En 2018, sustituyó a Barquisimeto, Venezuela, y entregó un evento memorable de la Serie del Caribe, con estadios llenos y una atmósfera festiva que fusionó el béisbol caribeño con el calor tapatío. Ahora, en 2026, la ciudad buscará repetir la hazaña e impulsar a sus representantes rumbo a un título que México no conquista desde 2016.

Este anuncio refuerza el liderazgo de México en el béisbol invernal de la región. En medio de la incertidumbre, Guadalajara emerge como el salvavidas de la Serie del Caribe 2026, garantizando su continuidad y confirmando que la pasión del béisbol mexicano siempre está lista para responder.