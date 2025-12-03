Genoa de Johan Vásquez queda eliminado de la Coppa Italia tras goleada del Atalanta

El Genoa de Johan Vásquez, quedó eliminado en octavos de final de la Coppa Italia a manos de un Atalanta intratable.

Atalanta vs Genoa / Image Photo Agency Ampliar

Los de Bérgamo atacaron desde el minuto uno, lo que dejó al “Grifo” defendiendo con todos los hombres. Esta estrategia les funcionó hasta el minuto 19 cuando Berat Djimsiti abrió el marcador. Tras esto los “Rossoblu” intentaron atacar y Vásquez tuvo un tiro a puerta que el guardameta Marco Sportiello atajó. Ya en los últimos minutos del primer tiempo, en un contragolpe, el extremo derecho Seydou Fini fue expulsado.

En la segunda mitad, el Genoa se defendió lo más que pudo, pero con un hombre menos, fue complicado mantener el orden, por lo que el Atalanta accedió completamente a su rival. A pesar de que Johan Vásquez, como capitán, lideró la defensa, los de Bérgamo rompieron el bloque bajo y anotaron el segundo gol al 54 gracias a un disparo de Marten de Roon. Los azulnegros siguieron tirando a puerta y con goles de Mario Pašalić al 82 y de Honest Ahanor al 90+1 el marcador finalizó 4-0. Johan Vásquez jugó todo el partido, cometió dos faltas, recuperó cinco balones y dio cinco despejes.

Marten de Roon celebra su gol / Image Photo Agency Ampliar

Con esto, el Genoa quedó eliminado y ahora el equipo se va a enfocar en la Serie A y en sumar puntos para alejarse de la zona de descenso. Actualmente están en la posición 16 y a solo un punto de los puestos de relegación. Por su lado, el Atalanta sigue con vida y espera rival en cuartos de final.