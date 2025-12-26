Estadio Azteca: Así lucirá la nueva tribuna de prensa para el Mundial 2026

El Coloso de Santa Úrsula sigue transformándose a pasos agigantados rumbo al Mundial 2026. Según las últimas actualizaciones compartidas por la cuenta especializada @MXESTADIOS en X, los trabajos de remodelación del Estadio Azteca muestran progresos significativos, especialmente en la instalación de butacas y la construcción del nuevo palco de prensa.

A mediados de diciembre, se reportó que ya se han colocado más de la mitad de las butacas en la grada superior, predominantemente en tonos grises, dando un aspecto moderno y uniforme al recinto. Además, las enormes pantallas LED ya están instaladas en las cabeceras, prometiendo una experiencia visual de primer nivel con más de 2,200 metros cuadrados de alta definición. La grada baja VIP parece completada al cien por ciento con los equipos enfocados ahora en los detalles finales.

En las semanas recientes, el avance ha sido aún más notorio: ha iniciado la colocación de butacas rojas en la zona inferior, fieles al render que se viralizó meses atrás y que confirma la nueva paleta oficial de colores del Estadio Azteca: gris en las alturas y rojo en las proximidades al campo. Paralelamente, se aprecia el desarrollo de la nueva tribuna superior de prensa, un espacio moderno que reemplazará al antiguo palco y mejorará las condiciones para los medios durante los eventos.

Estos avances, documentados con fotos aéreas y cercanas, indican que la obra marcha sin retrasos visibles, alineada con el cronograma para la reinauguración del Estadio Azteca en marzo de 2026, con un partido amistoso entre México y Portugal y el partido inaugural del Mundial 2026, programado para el 11 de junio ante Sudáfrica.

El Estadio Azteca no solo preserva su esencia legendaria, sino que se moderniza con accesos para personas con discapacidad, wi-fi gratuito de última generación, nuevos sistemas de audio y hospitality premium. El único estadio en el mundo en albergar tres Copas del Mundo se está poniendo listo para escribir nuevos capítulos de gloria futbolística.

