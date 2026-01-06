Relanzamiento del jersey icónico de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

En vísperas del Mundial 2026, que por primera vez tendrá a México como coanfitrión, la nostalgia futbolera mexicana está en su punto más alto. La marca nacional Aba Sport ha anunciado el relanzamiento oficial del jersey más icónico en la historia de la Selección Mexicana: el verde con el imponente Calendario Azteca que lució el Tri en el Mundial de Francia 1998.

Selección Mexicana Mundial Francia 1998 / Stewart Kendall/Allstar Ampliar

Aquella playera no era solo una prenda deportiva; era una obra de arte cultural. Con la Piedra del Sol estampada en el pecho y la espalda, representaba el orgullo prehispánico en medio de un torneo global. Jugadores como Cuauhtémoc Blanco, Luis Hernández y Claudio Suárez la llevaron a la gloria, alcanzando los octavos de final y, un año después, conquistando la Copa Confederaciones 1999 con el épico triunfo sobre Brasil en el Estadio Azteca. Para muchos aficionados, sigue siendo la mejor camiseta que ha vestido México en una Copa del Mundo.

Ahora, 28 años después, Aba Sport trae de vuelta esta joya en edición limitada. El precio será de 1,799 pesos (aproximadamente 1,800 MXN), y la preventa inicia el 16 de enero de 2026 a través de su sitio web oficial, donde ya puedes registrarte para no quedarte fuera.

Corea del Sur vs México Mundial Francia 1998 / Mark Leech/Offside Ampliar

Este relanzamiento no podía llegar en mejor momento. Con el Mundial en casa, los fans podrán revivir aquellos recuerdos y portar un pedazo de historia mientras apoyan al Tri en su búsqueda por hacer historia en 2026. Es más que un jersey: es un símbolo de identidad, de pasión y de esa época dorada donde México se atrevió a ser diferente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Selección Mexicana en Querétaro: historial, partidos en el Estadio Corregidora y regreso ante Islandia en 2026