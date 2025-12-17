Selección Mexicana en Querétaro: historial, partidos en el Estadio Corregidora y regreso ante Islandia en 2026

Querétaro ha sido, a lo largo de los años, una de las sedes ocasionales de la Selección Mexicana. El Estadio Corregidora ha albergado partidos clave del Tricolor en distintos procesos, con una presencia que combina encuentros históricos, duelos de preparación y registros favorables para el equipo nacional.

El inmueble fue aperturado el 5 de febrero de 1985 y tuvo como partido inaugural un México vs Polonia, que terminó con una victoria de 5-0 para el combinado nacional. Ese encuentro marcó el inicio de la presencia del Tricolor en Querétaro, sede que también albergó partidos de preparación rumbo al Mundial de 1986 y que volvió a recibir a la selección mexicana en etapas posteriores.

En el historial del cuadro mexicano en la Corregidora, ha disputado 9 partidos, con saldo de 6 victorias y 3 derrotas. En ese lapso suma 20 goles a favor y 9 en contra, con 5 encuentros frente a selecciones nacionales y 4 ante clubes, manteniendo un balance positivo en una plaza poco habitual dentro del calendario de la Selección Mexicana.

El capítulo más reciente se escribió en 2018, con derrota 1-0 ante Chile, y el siguiente ya tiene fecha. El 25 de febrero de 2026, la Selección Mexicana regresaráa Querétaro para enfrentar a Islandia, en lo que será su décima presentación en el Coloso del Cimatario, como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.