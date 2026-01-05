México vs. Portugal, un amistoso que calienta motores de cara al Mundial 2026

El 2026 promete ser un año inolvidable para los amantes del fútbol, ya que en este se celebrará el Mundial de Fútbol, evento que tendrá a México como coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, siendo esta una celebración que desde ya comienza a causar grandes expectativas y furor en los hinchas, quienes están ansiosos porque inicie este torneo en el que se medirán las mejores selecciones del mundo entero con el objetivo de alcanzar la gloria y obtener la tan anhelada Copa del Mundo.

Y, de cara al mundial, varias selecciones han aprovechado para agendar algunos partidos amistosos que les servirán para su preparación en este torneo, como es el caso de México y Portugal, quienes se enfrentarán en un duelo que les dará una mejor perspectiva del nivel de su rival y planificar tácticas que les permitan afrontar de manera óptima la fase de grupos. De hecho, este encuentro vislumbra ser un espectáculo de alto nivel, tanto así que los boletos para disfrutar del partido ya se encuentran a la venta, teniendo una alta demanda.

¿Quién ha ganado más partidos entre México y Portugal?

No es un secreto que el historial de enfrentamientos entre la Selección Mexicana y la de Portugal es muy limitado en comparación con otras rivalidades internacionales, ya que ambos equipos se han medido en contadas ocasiones, concretamente, en 5 oportunidades, por lo que este próximo partido amistoso tiene con mucha emoción y altas expectativas a los aficionados.

Asimismo, históricamente, los partidos han sido equilibrados, reflejando la paridad de talento y la diferencia de estilos entre la solidez táctica europea y la creatividad técnica latinoamericana. Sin embargo, de los 5 enfrentamientos disputados entre ambas selecciones, Portugal se ha llevado la victoria en 3 ocasiones con marcadores ajustados, y los dos partidos restantes terminaron en empate, siendo este un detalle que le da la ventaja al conjunto lusitano.

¿Cuándo se jugará el amistoso entre México y Portugal?

Es poco decir que este amistoso es uno de los más esperados por los aficionados, quienes están ansiosos por ver a Cristiano Ronaldo junto a la plantilla de Portugal para disputar este gran encuentro en suelo mexicano, por lo que la fecha exacta de este partido está estratégicamente colocada dentro del calendario internacional de la FIFA con el objetivo de que los técnicos puedan convocar a sus mejores jugadores y medir su nivel.

El partido amistoso entre México y Portugal se llevará a cabo el próximo 28 de marzo de 2026 en el renovado Estadio Azteca, el cual ha sido rebautizado como Estadio Banorte, por lo que este será un grandioso espectáculo que celebrará por todo lo alto la reinauguración de este recinto en el que se disputarán varios partidos del Mundial de Fútbol 2026.

Queda claro que este amistoso será crucial para la preparación de ambas selecciones de cara a la Copa del Mundo 2026, ya que la Tri y el conjunto lusitano no solo buscarán la victoria, sino también probar esquemas tácticos y consolidar la química del grupo, por lo que este encuentro será crucial para pulir algunos detalles y maximizar el rendimiento de la plantilla en general.

¿Qué equipo tiene mayores probabilidades de ganar este amistoso?

Evidentemente, el pronóstico para un partido de este nivel siempre está sujeto a la forma actual de los equipos, ya que hay que tener en cuenta las lesiones y las convocatorias de último momento. No obstante, teniendo en cuenta la profundidad de la plantilla y el reciente rendimiento mostrado en competiciones internacionales, Portugal es considerado como el favorito a ganar este amistoso.

Actualmente, la selección de Portugal cuenta con una de las generaciones de futbolistas más talentosas de su historia, con jugadores excepcionales que son figuras en varios de los clubes más importantes de Europa. Asimismo, su táctica y experiencia en el alto rendimiento les dan una ligera ventaja ante la Selección Mexicana en el análisis previo.

De hecho, los expertos en rendimiento deportivo estiman que, debido a la calidad individual y la posición actual en el ranking FIFA, Portugal tiene aproximadamente un 55% de probabilidades de llevarse la victoria en este amistoso, mientras que México cuenta con cerca del 25% y un empate se sitúa en torno al 20%. Evidentemente, estas proyecciones se basan en las mejores casas de apuestas deportivas en Mexico que evalúan las estadísticas históricas y la actualidad de los jugadores.

Por otro lado, el equipo mexicano jugará con la motivación de enfrentarse a una potencia mundial y la necesidad de demostrar que está a la altura de ser coanfitrión mundialista, por lo que la clave de la Selección Nacional será la capacidad para anular el talento individual portugués, a través de una sólida estructura colectiva, y aprovechar su velocidad en el contragolpe, capitalizando el más mínimo error. De hecho, esta podría ser la estrategia que utilizará el conjunto mexicano para hacerle frente a sus adversarios en este partido amistoso.