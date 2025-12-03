Boletos México vs Portugal: ¿Cuándo y dónde comprarlos?

La emoción por la reinauguración del mítico Estadio Azteca, ahora rebautizado como Estadio Banorte, alcanza su punto álgido con el anuncio del enfrentamiento amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal, programado para el sábado 28 de marzo de 2026.

Estadio Azteca / Hector Vivas Ampliar

Bajo la dirección de Javier Aguirre, el Tri se medirá ante un rival de élite, sexta potencia del ranking FIFA en un duelo que no solo servirá de preparación para el Mundial 2026, sino que marcará un hito histórico del Coloso de Santa Úrsula, que se convertirá en el primer estadio del mundo en albergar tres inauguraciones de Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026). Y aunque la presencia de Cristiano Ronaldo sigue pendiente de su convocatoria y estado físico, la taquilla promete romper récords con una capacidad ampliada a 90 mil espectadores.

En este contexto de euforia colectiva, la Federación Mexicana de Fútbol y los organizadores han comenzado a delinear los detalles para la adquisición de boletos, priorizando a los aficionados más leales mediante una preventa exclusiva.

Según información confirmada por TUDN y fuentes cercanas a la organización, la preventa de entradas iniciará el próximo miércoles 10 de diciembre de 2025, exclusivamente para clientes del Banco Banorte, patrocinador principal del renovado inmueble. Esta fase privilegiada permitirá a los tarjetahabientes acceder a las localidades con antelación, evitando la saturación esperada en la venta general, que se habilitaría presumiblemente dos días después, el 12 de diciembre.

Cristiano Ronaldo / Lars Baron Ampliar

Tarjetas participantes y cómo prepararte

El Banco Banorte, que invirtió más de 114 millones de dólares en la remodelación del estadio, extiende su beneficio a todos los tarjetahabientes de sus tarjetas de crédito y débito, sin distinción de tipo o nivel. Esto incluye productos como la Tarjeta de Crédito Banorte Clásica, Oro, Platino y sus variantes premium, así como las tarjetas de débito asociadas a cuentas de cheques o ahorro. Para aquellos que aún no cuentan con una, el trámite es accesible: se puede realizar en línea a través del portal de Banorte (banorte.com), en sucursales físicas o vía app móvil, requiriendo documentos básicos como identificación oficial, INE, pasaporte, comprobante de ingresos y CURP. El proceso suele tardar entre 24 y 72 horas en aprobarse, por lo que se recomienda actuar lo antes posible si planeas sumarte a la preventa.

La plataforma oficial para la compra será Ticketmaster México, disponible tanto en su sitio web (ticketmaster.com.mx) como en la app móvil. Se espera que la dinámica incluya límites por transacción para garantizar equidad, similar a eventos previos de la Selección. Además, para el mercado secundario, opciones como StubHub podrían activarse post-venta inicial, aunque con precios potencialmente inflados.

Selección Mexicana / Simon Barber Ampliar

Precios estimados y qué esperar

Hasta el momento, la FMF no ha divulgado el rango oficial de precios, manteniendo el suspenso entre la afición. Basado en amistosos internacionales previos, las entradas podrían oscilar entre 500 y 5,000 pesos mexicanos, con zonas preferenciales (cerca del campo) superando los 3,000 pesos y opciones más accesibles en las gradas altas.

Factores como la remodelación, que incluye pantallas LED de última generación y mejoras en accesibilidad, y la expectativa por ver a Cristiano Ronaldo en suelo mexicano podrían elevar la demanda, impulsando una taquilla superior a los 115 millones de pesos históricos del estadio.