Placa conmemorativa del Mundial 2026 en CDMX: precio, requisitos y cómo tramitarla

La Placa Conmemorativa del Mundial 2026 en la Ciudad de México representa una oportunidad única para que los aficionados al fútbol porten en sus autos un recuerdo oficial de dicho torneo, evento histórico que inaugurará el torneo por tercera ocasión en la capital, tras los torneos de 1970, 1986 y ahora 2026. Esta edición especial, lanzada por el Gobierno de la CDMX, es completamente opcional, no implica un reemplacamiento obligatorio y tiene la misma validez legal que las placas vehiculares convencionales.

Revelación Placas Conmemorativas Mundial 2026 / FOTO: @ClaraBrugadaM Ampliar

Principales características de la placa

Esta propuesta por parte del Gobierno de la Ciudad de México se trata de una edición limitada de cara al Mundial 2026. Solo se emitirán 60,000 placas conmemorativas, es decir, cerca de 20 mil de cada uno de los tres diseños disponibles.

En total serán tres modelos en colores blanco, amarillo y negro, con elementos conmemorativos como la mascota oficial de la CDMX para el Mundial, un ajolote con penacho jugando fútbol, una cenefa superior colorida y un código QR que integra los datos del vehículo.

¿Quiénes podrán adquirir las placas conmemorativas del Mundial 2026?

Las placas conmemorativas del Mundial 2026 son exclusivamente para autos particulares; no aplican para motocicletas ni vehículos de servicio público.

Diseño 1 Placas Conmemorativas Mundial 2026 Ampliar

¿Quiénes pueden tramitarla?

Propietarios de vehículos con placa vigente en CDMX pueden sustituirla sin pagar baja.

Quienes realicen emplacamiento por primera vez pueden elegir entre la placa tradicional o la placa conmemorativa.

Autos nuevos, seminuevos o provenientes de otros estados, siempre y cuando el propietario esté al corriente en obligaciones fiscales y adeudos vehiculares en CDMX.

¿Cómo tramitarla paso a paso?

El proceso se divide en dos etapas principales:

1. Solicitud virtual durante enero 2026:

A partir de enero de 2026 se habilitará el trámite en línea a través de los portales oficiales del Gobierno de la CDMX, como el sitio de la Secretaría de Movilidad (Semovi) o la Tesorería.

Ingresa al portal correspondiente que se anunciará en gob.mx/cdmx o en cuentas oficiales .

o en . Realiza el pago correspondiente .

. Selecciona el diseño preferido , sujeto a disponibilidad por ser edición limitada .

, sujeto a disponibilidad por ser . Se recomienda hacerlo lo antes posible, ya que las 60,000 unidades se asignarán por orden de solicitud.

2. Recolección presencial a partir de febrero 2026:

Acude al módulo asignado de Semovi o Tesorería en la fecha indicada.

en la fecha indicada. Se ampliarán horarios de atención y se instalarán puntos adicionales en distintas zonas de la ciudad.

y se instalarán en distintas zonas de la ciudad. Tiempo de entrega estimado: el mismo día o máximo 3 días hábiles.

Diseño 2 Placas Conmemorativas Mundial 2026 Ampliar

¿Cuánto costará la placa conmemorativa del Mundial 2026?

Quienes quieran ser parte de la fiente mundialista deberán pagar $1,500 pesos. El juego de placas conmemorativas incluye emisión; para quienes ya tienen placa vigente, no se cobra baja ni alta adicional.

Diseño 3 Placas Conmemorativas Mundial 2026 Ampliar

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Estadio Azteca estrenará techo con iluminación LED multicolor rumbo al Mundial 2026