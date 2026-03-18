David Faitelson acepta pelear con Cuauhtémoc Blanco, pero con una condición

Ring Royale resultó un éxito en números, rompiendo récords de audiencia para un evento en vivo en YouTube, superando los 5 millones de espectadores. Cifra superior a eventos como Supernova o La Velada del Año, organizada por Ibai Llanos. Sin embargo, el evento organizado por Poncho De Nigris no estuvo exento de críticas, como la del comentarista David Faitelson, quien catalogó de ‘peligrosa’ la idea de poner a boxear a personas que no son profesionales.

Esto es Ring Royale 🔥👑😎🥊 https://t.co/Tq52u1nqcd — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) March 16, 2026

“Suben artistas que no están en un estado físico óptimo. Es peligroso. El día en que ocurra un lamentable accidente, se acabó”, declaró Faitelson en sus redes sociales. Ante esto, De Nigris le respondió con un interesante reto: “Súbete con Cuauhtémoc Blanco para la segunda edición. Ganamos todos.”

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David Faitelson durante muchos años se caracterizó por ser crítico del América y de una de sus máximas figuras (Blanco), sobre todo en la época donde trabajó con José Ramón Fernández en TV Azteca. Uno de los momentos más recordados de esta “rivalidad” fue cuando el futbolista golpeó a David en los vestidores del Estadio Luis ‘Pirata’ Fuente, en Veracruz, en el año 2003.

A pesar de que ese episodio quedó atrás para ambos, a tal grado de ya haber compartido micrófonos en algunas ocasiones, ese episodio sigue dando de qué hablar y los aficionados le siguen recordando a Faitelson aquel momento en cualquier oportunidad.

Ante el reto lanzado por De Nigris, Faitelson se negó en primera instancia, asegurando que respeta mucho a los boxeadores y que no se ve capaz de hacerlo. Pero momentos después, el comentarista de TUDN sorprendió a todos con una nueva respuesta: “Querido Poncho, fíjate que lo pensé mejor. Acepto y lo hago gratis, siempre y cuando le pagues 10 millones de pesos a la fundación Teletón. Avísame si te salen las cuentas para empezar a entrenar”.

Querido @_PonchoDeNigris, fíjate que lo pensé mejor.

Acepto y lo hago gratis, siempre y cuando le pagues 10 millones de pesos a la fundación @TeletonMexico @Choby…

Avísame, si te salen las cuentas para empezar a entrenar.

Abrazo. — David Faitelson (@DavidFaitelson_) March 18, 2026

De inmediato la afición empezó a especular sobre un posible enfrentamiento entre estos dos personajes del deporte en México que han dado de qué hablar durante tantos años. Y aunque no hay ninguna declaración al respecto de Cuauhtémoc Blanco, la postura de Poncho De Nigris es optimista de que la pelea “se va a cerrar”, por lo que hay que estar atento a los próximos meses cuando comiencen a anunciar la próxima edición de Ring Royale, que todo apunta que puede ser en septiembre de este año.