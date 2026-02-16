Chivas consiguió su sexta victoria de manera consecutiva en el Clausura 2026 y son más líderes históricos que nunca

El rebaño después de ganarle por la mínima diferencia al América, demostraron su dominio en la liga y junto a Toluca y Pumas, son los únicos invictos del certamen. Solo que a diferencia de los Diablos y los universitarios, el chiverio lo hizo por ganar todos sus duelos.

Chivas triunfó ante América en el Clásico Nacional / Jam Media Ampliar

Además, el gol lo hizo Armando Gonzalez, futbolista que ha llegado a cinco goles en la presente campaña y que además tiene cuatro partidos con el rebaño sagrado marcando. Esta situación lo coloca en el segundo lugar en la disputa por el campeonato de goleo.

Los tantos de la hormiga se dividen de la siguiente forma: Uno ha sido con la zurda a dos toques, contra Pachuca dos han sido de cabeza, contra Querétaro y Atlético de San Luis, uno de zurda a un toque contra América y un penalti ante Mazatlán.

Cabe destacar, que sus tantos del delantero mexicano, le han dado cuatro victorias para su equipo, ya que se dieron en los últimos minutos para capitalizar los tres puntos.

El equilibrio defensivo, también les ha ayudado, ya que solo han recibido cuatro tantos y los coloca como la segunda mejor defensa. Atlético de San Luis anotó dos, Gallos y Mazatlán uno.

Chivas y su foto antes de arrancar el Clásico Nacional / Jam Media Ampliar

Con la victoria ante las Águilas, Chivas consiguió su segundo triunfo ante rivales que forman parte del top 10. En la jornada uno vencieron a Pachuca por un marcador de dos a cero. Su siguiente compromiso del rebaño, será este fin de semana contra Cruz Azul en calidad de visitante.