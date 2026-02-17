Selección Mexicana: El “hospital” de lesionados del Tri de cara al Mundial 2026

Faltan menos de 114 días para que arranque la Copa Mundial de 2026 y la Selección Mexicana no solo tiene el problema de quién será el guardameta titular para la justa internacional. Sino el combinado azteca se ha convertido en un auténtico hospital.

Desde hace unas horas se dio a conocer que Edson Álvarez fue sometido a una cirugía para arreglar una molestia en el tobillo, se estima que regresará en 44 días. Luis Chávez es de los más graves, después de sufrir una rotura de ligamentos, ya está entrenando en el primer equipo y busca regresar a su mejor forma física.

Rodrigo Huescas, tuvo una rotura de ligamentos en la rodilla, se ha quedado fuera toda la temporada y busca regresar con una esperanza para estar en la Copa del Mundo. Santiago Giménez fue operado del tobillo derecho y se estima que estará de regreso para el mes de marzo.

Jesús Orozco Chiquete, se había ganado un lugar como suplente con la selección mexicana, pero una rotura en el tobillo izquierdo lo ha puesto a kilómetros para estar en la lista final. Gilberto Mora, podría estar hasta 30 días fuera, debido a síntomas de pubalgia, misma situación de César Huerta que tendrá que pasar 112 días lesionados.

Por último, Alexis Vega ha sido uno de los mejores jugadores en las últimas finales, pero esto le provocó someterse a una limpieza de rodilla. Son siete jugadores lesionados que están y estuvieron entre algodones en los últimos meses de cara al Mundial 2026.

