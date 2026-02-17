¿Llegará a tiempo? El Estadio Azteca muestra cambios, pero la duda persiste para el Mundial 2026

NFL regresa a México: Habrá partido de temporada regular en el Estadio Azteca / Jam Media

A solo 114 días de la tan esperada inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 que se realizará entre México, Estados Unidos y Canadá, las preguntas a acerca de si el estadio estará listo para la tan esperada inauguración, se hacen presentes.

Estadio Azteca / Hector Vivas Ampliar

El coloso de Santa Úrsula aún se encuentra bajo remodelaciones. El estadio ya cuenta con la instalación de la nuevas butacas que albergaran a los más de 87,000 aficionados que disfrutaran de la justa deportiva.

En la parte de la cancha, se encuentra ya en preparaciones para que el césped híbrido pueda ser instalado y este cumpla con los estándares internacionales establecidos.

Al interior del inmueble se han remodelado áreas como las zona de vestidores, zonas VIP y las zonas que le dan el acceso a los jugadores. Igualmente se espera la instalación de pantallas LED tanto dentro como fuera del recinto y un sistema nuevo de iluminación para dar la experiencia completa a los espectadores.

Aunque el proyecto aún se encuentre en marcha y contra reloj, está estimado que esté listo para el 28 de marzo de este año. De esta manera se podrá dar paso al partido inaugural del 11 de junio donde la selección mexicana se enfrentará a Sudáfrica.