Selección Colombia elige Guadalajara como su base para el Mundial 2026

La Selección Colombia ya tiene su cuartel general definido para la Copa del Mundo de la FIFA 2026: Guadalajara será la casa de la Tricolor durante el torneo que reunirá a 48 selecciones en Norteamérica. La FIFA confirmó oficialmente esta decisión tras una exhaustiva evaluación logística del cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), y no es para menos: la capital de Jalisco se convierte en el búnker perfecto para un equipo que aspira a dar la sorpresa en su regreso a la máxima cita planetaria después de ocho años.

Selección Colombia / Grant Halverson Ampliar

La Academia AGA del Atlas FC, un complejo moderno de más de 6 hectáreas con canchas de primer nivel, laboratorios biomédicos y áreas de recuperación de vanguardia, será el epicentro de la concentración cafetera. Ubicada en Zapopan, a las afueras de la ciudad, ofrece privacidad, tranquilidad y las condiciones ideales para entrenar sin distracciones, mientras aprovecha la cercanía al Estadio Akron, donde Colombia jugará su segundo partido de fase de grupos el 23 de junio ante el ganador del repechaje intercontinental.

La elección no fue casual. Guadalajara destaca por su infraestructura de clase mundial, conectividad aérea privilegiada como vuelos directos a Ciudad de México y Miami, sedes de los otros dos duelos del Grupo K y una ubicación estratégica que minimiza el desgaste por traslados. Tras debutar el 17 de junio en el mítico Estadio Azteca frente a Uzbekistán y cerrar la primera fase el 27 contra Portugal en Miami, la Tricolor podrá regresar siempre a su base en Guadalajara para recuperar energías y afinar detalles. Un lujo logístico que pocos equipos tendrán.

Para los aficionados colombianos, esta noticia enciende aún más la ilusión: miles viajarán a México no solo a ver a James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Durán y compañía, sino a vivir de cerca el ambiente que rodeará a su selección en una de las ciudades más futboleras y hospitalarias del continente. Guadalajara, con su pasión por el balón, sus tradiciones y su calidez, recibirá a la Selección Colombia como si fuera propia, y eso se sentirá en cada entrenamiento abierto y en las calles tapatías.

Luis Díaz, James Rodríguez y Richard Ríos / Marcelo Endelli Ampliar

Este paso confirma que la planeación de Néstor Lorenzo y Ramón Jesurún va por buen camino: readaptación en altura en Colombia, amistosos de despedida y luego la instalación en México para llegar en óptimas condiciones. Guadalajara no es solo una sede; es el hogar temporal donde la Selección Colombia buscará hacer historia en el Mundial 2026.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: