Carlos Hermosillo calienta la Final y lanza una contundente advertencia a Pumas

La final del Clausura 2026 entre Pumas UNAM y Cruz Azul todavía no comienza, pero ya se juega fuera de la cancha. Ahora fue el histórico ex delantero cementero Carlos Hermosillo quien encendió la rivalidad con una polémica advertencia dirigida al conjunto universitario.

Pumas vs Cruz Azul / Hector Vivas Ampliar

Durante su programa de FOX Sports, Hermosillo aseguró que Cruz Azul será campeón en Ciudad Universitaria y lanzó una frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales: “Les vamos a quitar la copa en su estadio y les vamos a decir: gracias”.

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Las declaraciones surgieron luego de que se confirmara la final entre Pumas y Cruz Azul, una serie que ha tomado tintes especiales por todo lo ocurrido entre ambos clubes en los últimos torneos.

¿Por qué Carlos Hermosillo se lanzó contra Pumas?

El ex goleador celeste hizo referencia al paso reciente de Cruz Azul por el Estadio Olímpico Universitario, inmueble donde La Máquina jugó como local mientras resolvía su situación de estadio.

Según Hermosillo, Cruz Azul no solo encontró comodidad jugando en CU, sino que incluso logró éxitos importantes ahí, incluyendo una racha invicta y el título de ConcaChampions.

La tensión entre ambas instituciones habría aumentado después de que Pumas decidiera no extender el préstamo del estadio para el Clausura 2026, situación que generó molestia en el entorno cementero.

‘LES VAMOS A QUITAR LA COPA EN SU ESTADIO Y LES VAMOS A DECIR: GRACIAS’ 🤭



La promesa de @CHermosillo27 recordando que Pumas le rentó el estadio a Cruz Azul y ahí ganó una Concacaf 🏆



Además, el exfutbolista acusa a @alexblanco23 de no pagar apuestas 😨#LUP pic.twitter.com/UJsRtv7yns — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 18, 2026

La rivalidad entre Pumas y Cruz Azul aumenta rumbo a la final

La declaración de Hermosillo provocó reacciones inmediatas entre aficionados de ambos equipos en redes sociales, especialmente porque la final se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, casa de Pumas.

Además, no es la primera vez que el exfutbolista lanza comentarios polémicos contra el club auriazul. En meses anteriores ya había asegurado que Cruz Azul “les llenó el estadio” a los universitarios durante su etapa jugando en CU.

Con un ambiente cada vez más caliente, la final del Clausura 2026 promete convertirse en una de las más intensas y mediáticas de los últimos años del fútbol mexicano.