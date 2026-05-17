Cruz Azul va contra reloj por la Final: Ciudad de los Deportes aparece como opción y la sede sigue en el aire

Cruz Azul ya está en la Final del Clausura 2026, pero mientras la afición empieza a ilusionarse con la décima, en la directiva celeste se abrió otro frente igual de importante: definir dónde jugará como local el partido por el título. La Máquina buscará disputar la Gran Final en el Estadio Ciudad de los Deportes y todo apunta a que habrá negociaciones para explorar esa posibilidad, un giro que de inmediato encendió la conversación entre los aficionados.

Cruz Azul / Agustin Cuevas Ampliar

El problema de fondo es el calendario y la logística alrededor de los inmuebles en Ciudad de México. Cruz Azul volvió a jugar la Liguilla en el Estadio Banorte, después de haber pasado gran parte del torneo como local en el Estadio Cuauhtémoc, pero el escenario cambió por completo con la obligación de entregar el Banorte a la FIFA rumbo al Mundial 2026. De hecho, desde que se confirmaron los horarios de la fase final, quedó claro que el club podía usar ese estadio en cuartos de final, pero que más adelante la situación se complicaría por los tiempos de cesión del inmueble.

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Ahí es donde entra el nuevo reporte. La posibilidad de jugar la Final en el Ciudad de los Deportes luce atractiva por razones obvias: evitar otro traslado fuera de la capital, mantener cercanía con su afición y sostener una operación más cómoda en plena serie por el campeonato. El antecedente existe, porque a inicios de año Cruz Azul ya había buscado alternativas en la Ciudad de México cuando se cayó su continuidad en CU, y uno de los inmuebles considerados fue precisamente ese estadio. Ahora, con la final en puerta, el tema vuelve a cobrar fuerza.

El panorama todavía no está cerrado y eso también es importante decirlo. Mientras se habla de una intención de negociar para llevar la Gran Final al Ciudad de los Deportes, también se coloca al Estadio Cuauhtémoc como la opción que más fuerza tiene en este momento para recibir a Cruz Azul en la serie por el título. Es decir, hoy el club estaría entre el deseo de mantenerse en la capital y la necesidad de resolver rápido con una sede viable ya probada durante el torneo.

¿Ciudad de los Deportes o Cuauhtémoc?



Cruz Azul analiza la posibilidad de negociar el Ciudad de los Deportes para disputar la final, ya sea de ida o de vuelta.



En caso de no llegar a un acuerdo, sería en el Cuauhtémoc de Puebla.



A esperar noticias… 🏟️ pic.twitter.com/0yncwhWAUU — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) May 17, 2026

En términos de tráfico, conversación y expectativa, el tema pega por todos lados: dónde jugará Cruz Azul la Final, si podrá hacerlo en la CDMX, si volverá a Puebla o si aparece una solución poco probable. Lo único seguro por ahora es que La Máquina ya cumplió en la cancha al meterse a la última serie del torneo tras eliminar a Chivas, y ahora le toca ganar otra carrera, una fuera del césped: la de encontrar casa para la noche más importante del semestre.