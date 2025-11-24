“Ninguna utilidad o justicia deportiva, es la invitación a la mediocridad”: Antonio ‘Turco’ Mohamed rechaza el Play-In

En entrevista exclusiva para Claro Sports en W Radio, Antonio ‘Turco’ Mohamed, técnico y vigente campeón del futbol mexicano con Toluca habló sobre el rendimiento de los Diablos en la fase regular del Apertura 2025, aunado a la preparación del equipo de cara a la Liguilla del torneo, cuando se vea las caras ante Juárez, aunque, señaló su disgusto por el formato del Play-In, impuesto en la actual temporada, mismo que calificó como una “invitación a la mediocridad”.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Liga Mx: Días y horarios confirmados de los cuartos de final del Apertura 2025

“Ningún tipo de utilidad, ningún tipo de justicia deportiva, me parece que es una invitación a la mediocridad. Creería que habría que quitarlo. Es más, yo creo que tiene que calificar siete. El superlíder tiene que ir directamente a semifinales, los otros tres jugar y ahí esperar. Pero bueno, clasifican 10, hacen esperar. Nosotros recién supimos cuál es nuestro rival ayer. Me parece que no es bueno, pero las reglas están puestas de antemano y hay que respetarlas”, declaró Mohamed para Claro Sports en W Radio.

“EL PLAY IN ES UNA INVITACIÓN A LA MEDIOCRIDAD” 🗣️👹⚽



❗️EXCLUSIVA con Antonio Mohamed, entrenador de Toluca en #ClaroSportsEnW

📻96.9FM y 730AM

📺336 Dish

💻 https://t.co/sczDFPu6p4 pic.twitter.com/qm5x5XfFQc — Claro Sports (@ClaroSports) November 24, 2025

¿ALEXIS VEGA ESTARÁ DE REGRESO EN LA LIGUILLA DEL APERTURA 2025?

Asimismo, el ‘Turco’ se mostró contento por el ansiado regreso de Alexis Vega al campo de juego, jugador que se perdió la recta final de la temporada regular a raíz de una lesión muscular de grado dos en el muslo izquierdo.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Elías Montiel rumbo al futbol europeo; ¿Cuáles son sus números con Pachuca?

“Él está prácticamente recuperado y mañana decidiremos si hace el viaje o no, creyendo y viendo qué es lo mejor para él, pero contamos con él. Veremos la decisión que tomamos”, comentó Antonio Mohamed.

“ALEXIS ESTÁ PRÁCTICAMENTE RECUPERADO” 🗣️👹⚽



❗️EXCLUSIVA con Antonio Mohamed, entrenador de Toluca en #ClaroSportsEnW

📻96.9FM y 730AM

📺336 Dish

💻 https://t.co/sczDFPu6p4 pic.twitter.com/d74NqsARCi — Claro Sports (@ClaroSports) November 24, 2025

¿HAY OBLIGACIÓN DE TOLUCA PARA SER BICAMPEÓN DE LA LIGA MX?

De igual forma, el estratega argentino del Toluca, concretó que ‘se mantienen como un equipo unido, incluso siendo más equipo que hace 5 meses’, en el afán de concretar el Bicampeonato, considerándolo una obligación para el plantel.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Guadalajara y Monterrey serán sedes del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026

“La diferencia es que no tenemos la mochila encima de tener la obligación de ser campeones. La obligación se la ponemos nosotros mismos, que queremos volver a ser campeones. Entonces, estamos mucho más seguros, con mucho más entrenamiento juntos y también siento que hoy somos más equipo que hace 5 meses, hoy somos mejores que hace 5 meses y solamente lo tenemos que demostrar“, finalizó el ‘Turco’ Mohamed.