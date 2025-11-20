;

  • 21 NOV 2025, Actualizado 02:39

Guadalajara y Monterrey serán sedes del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026

México será sede del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026, con Guadalajara y Monterrey albergando el torneo clasificatorio confirmado por la FIFA. Conoce fechas, formato y detalles del evento.

Guadalajara y Monterrey serán sedes del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026

Guadalajara y Monterrey serán sedes del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026

Diego Sandoval

La FIFA ha confirmado oficialmente que Guadalajara y Monterrey serán las sedes del torneo clasificatorio inaugural, también conocido como repechaje intercontinental para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este evento se disputará del 23 al 31 de marzo de 2026 en los estadios Akron y BBVA, que también albergarán partidos de la propia cita mundialista.

Estadio Akron / Simon Barber

Cabe señalar que serán seis selecciones de cinco confederaciones quienes lucharán por las dos plazas restantes: Irak, República Democrática del Congo, Jamaica, Surinam, Bolivia y Nueva Caledonia. El formato será con dos llaves separadas de tres equipos cada una, con semifinales y finales en cada grupo, mediante la sede que albergará dos encuentros por llave.

Este torneo será el primero de su tipo en la historia de los Mundiales, acercando la emoción clasificatoria a solo tres meses del inicio del torneo en Norteamérica.

Estadio BBVA / Hector Vivas

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, destacó: “La intensidad, la emoción y el ambiente único que acompañarán este torneo encuentran en estos estadios un espacio a la altura”. Es así como México albergará un repechaje, con la ilusión de países en la búsqueda del boleto al Mundial 2026.

El siguiente artículo se está cargando

W Deportes
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad