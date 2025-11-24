Liga Mx: Días y horarios confirmados de los cuartos de final del Apertura 2025

Se confirmaron los días, horarios y sedes de los cuartos de final de la Liga BBVA Mx Apertura 2025 / NurPhoto

Los horarios rumbo a los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX, ya están confirmados. Los primeros enfrentamientos se llevarán a cabo el miércoles 26 de noviembre, el primero a las 7:00pm entre Juárez y Toluca en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Más tarde, en el mismo día, Rayados y América se verán las caras en el Estadio BBVA a las 9:05pm. Al terminar este encuentro, Tijuana y Tigres cerrarán el día a las 11:00pm. El jueves 27 de noviembre Chivas y Cruz Azul serán rivales en el Estadio Akron a las 8:07pm. Todos los partidos anunciados son de la ida de los cuartos de final.

En la vuelta el sábado 29 de noviembre Las Águilas y el Monterrey jugarán en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 5:00pm. Toluca y Juárez se disputarán el pase a las 7:05pm en el Estadio Nemesio Diez y Tigres contra Tijuana serán de nuevo los que cierren la noche a las 9:10pm.

El domingo Cruz Azul recibirá a Chivas en el Estadio Olímpico Universitario a las 7:00pm para conocer al último semifinalista. Cabe recalcar que todos estos horario son del tiempo del centro de México. Todo listo ya para saber quiénes son los equipos más preparados para avanzar y disputar el título de la Liga Mx.