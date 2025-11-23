Tigres vence al América y logra su séptima estrella en la Liga MX Femenil

Tigres se coronó en casa después de vencer 4-3 en el global al América en la final de vuelta del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil.

Tigres vs América Femenil / Jorge Martinez Ampliar

Durante los primeros minutos, el conjunto de Coapa se vio más sólido en el ataque, dejando ir varias oportunidades de gol; sin embargo, fue hasta el minuto 19 cuando se abrió el marcador. Un error de la zaga americanista fue la causa, perdiendo el esférico en el primer tercio del terreno de juego y Diana Ordoñez fue quien aprovechó, quedando mano a mano con Sandra Paños, quien no pudo hacer nada para evitar la anotación de las Amazonas. Tras varios intentos, las azulcremas trataron de reaccionar, pero se fueron con la desventaja al medio tiempo.

Celebración de gol Diana Ordóñez / JONATHAN DUENAS Ampliar

Para la segunda mitad, las Águilas estuvieron muy cerca de igualar el global, Nancy Antonio disparó con la pierna derecha, pero se estrelló en el travesaño de la cabaña de Ceci Santiago. Tras una revisión en el VAR, las de Angel Villacampa se quedaron con desventaja numérica al 60’. En la disputa del balón, Nancy Antonio pateó el rostro de Jenifer Hermoso y la silbante, Francia María González, sacó el cartón rojo. Las felinas estuvieron a nada de poner el 5-3 global, en un mano a mano, Diana Ordoñez disparó y se fue ligeramente a un costado de la portería visitante.

Tigres Femenil campeón del Apertura 2025 / Jorge Martinez Ampliar

Finalmente y tras varios intentos, las capitalinas no lograron empatar y las Amazonas obtuvieron su séptima estrella en el futbol mexicano femenil.