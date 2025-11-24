Elías Montiel rumbo al futbol europeo; ¿Cuáles son sus números con Pachuca?

El mediocampista de Pachuca, Elías Montiel, ha tenido una carrera importante en México y a sus 20 años todo indicaría que está viviendo sus últimos instantes en la liga mx.

🚨Ahora sí Elías Montiel a punto de dar el salto al Oviedo🚨



Grupo Pachuca la tiene clara: es el momento para Elías y es una necesidad para el Oviedo. Negociaciones muy avanzadas para que llegue a La Liga y ayude a evitar el descenso.



Tras la eliminación de Tuzos, avanzan… pic.twitter.com/J5kgUt0pFl — Kery Ruiz (@KeryNews) November 24, 2025

Hizo su debut en un compromiso entre León y Pachuca un lunes 10 de julio del 2023, ha participado en cinco torneos con la escuadra de los Tuzos. Todo comenzó en el Apertura 2023, en donde 11 titularidades posibles, registró 10, acumulando un total de 898 minutos, con una tarjeta amarilla.

Desde su torneo de debut, ya fue un constante en el primer equipo, acumulando un total de 3417 minutos en temporada regular, distribuidos en 38 partidos, con tres goles.

LA JOYA MEXICANA QUE PODRÍA LLEGAR A EUROPA 💎🇲🇽



🔝🔎 Elías Montiel, una de las grandes promesas de la Liga MX y figura del Tri juvenil, está en la mira de varios clubes internacionales.



🇪🇸🔜 Uno de ellos es el Real Oviedo, que tiene muy avanzada su llegada. Si todo se… pic.twitter.com/E7Ha0Ad6nA — Olé USA 🇺🇸 MEX 🇲🇽 (@DiarioOleUSA) November 24, 2025

A pesar de que su rol principal no es generar goles, el primer en su carrera se dio en el duelo entre Tigres contra Pachuca, el sábado 26 de octubre de 2024, que fue de la jornada 14, en donde los felinos le ganaron dos a uno a los de la bella airosa.

En lo que respecta a números registrados en liguilla, también tiene un recorrido considerable. Participó en dos liguillas, en el Clausura 2024 y Clausura 2025, con cuatro partidos como titular y 405 minutos registrados.

Elias Montiel Pachuca Apertura 2024 / Jam Media Ampliar

Montiel, en el que podría ser su último torneo con los Tuzos, registró un gol y dos asistencias jugando ocho compromisos y todos de titular, completando los 90 minutos en la mayoría de ocasiones.