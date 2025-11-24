Liga MX: Así se jugará la Liguilla del Apertura 2025

El equipo de los Bravos de Juárez se quedaron con el último boleto para la Liguilla del fútbol mexicano, después de derrotar dos goles a uno a Pachuca, gracias a un tanto de José Luis Rodríguez, y otro de Madson de Souza Silva.

Juárez vs Pachuca

Con este resultado, el equipo de Bravos se quedó con el último boleto, así que se enfrentará en los Cuartos de Finalcontra el líder de la competencia, que es el equipo de Toluca. En el compromiso de ida jugarán en el estadio Olímpico Benito Juárez y para la vuelta será en el Nemesio Diez.

Otra de las llaves que se definió, gracias al Play In, es el choque entre los Xolos de Tijuana contra Tigres. Los fronterizos están ocupando la séptima posición en la tabla general, mientras que los felinos tienen el segundo puesto, así que la ida será en el Estadio Caliente y la vuelta en el Volcán Universitario.

Xolos de Tijuana

Las llaves que estaban definidas al término de la temporada regular fue el duelo entre Cruz Azul contra Chivas, el tercer lugar contra el sexto. El primer compromiso se dará en Guadalajara, mientras que la vuelta se disputará en la cancha del Estadio Ciudad Universitaria.

Chivas

Por último, el juego entre los equipos que quedaron a la mitad de los clasificados a la fase final: América contra Rayados de Monterrey. Las Águilas se quedaron en la cuarta posición, mientras que los regiomontanos en el quinto lugar.La serie de ida se jugará en el Gigante de Acero, mientras que la de vuelta en el estadio Ciudad de los Deportes.