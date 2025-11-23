Juárez elimina a Pachuca en juego polémico y asegura su lugar en los Cuartos de Final

Los Bravos de Juárez consiguieron el último boleto a la Liguilla del fútbol mexicano. Luego deben ser en el play-in 2-1 a Pachuca. El encuentro fue sumamente polémico desde los primeros minutos.

Y es que al minuto 15, Madson abrió el marcador en favor de los fronterizos. Sin embargo, esta anotación estuvo precedida de una jugada en la que los Tuzos pedían falta. Sin embargo, esta no fue revisada por la lejanía de la jugada. Más adelante, al minuto 38, fue José el ‘Puma’ Rodríguez, fue el encargado de ampliar la ventaja para los Bravos de Juárez. Y aunque parecía que se iban a ir con esa amplia ventaja de dos anotaciones al medio tiempo, fue en el agregado de la primera parte que Johnder Cádiz descontó para los hidalguenses.

En el segundo tiempo, Brian el ‘Guamerucito’ García fue expulsado por parte de los Tuzos, luego de pegarle con el balón en la cara a Oscar Stupiñán, cuando este no le permitió realizar un saque de manos. De esta manera, en los últimos minutos, los de la Bella Airosa jugaron con un hombre menos. La recta final del partido vino más polémica, y es que Ricarinho había anotado al minuto 95.

Sin embargo, esta anotación desató una bronca en el campo, en la cual tanto Víctor Guzmán como Jairo Torres salieron expulsados, además de que fue revisada en el VAR y esta anotación sí fue anulada por una falta previa. Es así como Juárez enfrentará a Toluca en los Cuartos de Final del Apertura 2025.