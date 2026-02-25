¿Peligra el Mundial en México? Mikel Arriola rompe el silencio tras hechos de violencia en sedes / Jam Media

Mikel Arriola lanzó un mensaje de calma de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El presidente de la Liga MX se tomó el tiempo para ofrecer declaraciones durante el Segundo Congreso de Fútbol Formativo, realizado en suelo queretano, organizado por la Federación Mexicana de Fútbol.

Durante su intervención, Arriola aseguró que el Mundial en México no peligra, pese a los recientes problemas de seguridad que enfrenta el país en una de sus sedes, como lo es Guadalajara. A pesar de este contexto, afirmó que la participación de México es firme y segura en la justa internacional.

Mikel también hizo referencia a las declaraciones emitidas por la Presidenta de la República, al señalar que existen condiciones completas e integrales para llevar a cabo la Copa del Mundo. Asimismo, destacó que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mantiene confianza plena en nuestro país para la organización del torneo.

🗣️"MÉXICO, CON TODOS LOS ELEMENTOS PARA ORGANIZAR UN MUNDIAL"



El directivo subrayó que el Mundial 2026 representa una oportunidad histórica para el desarrollo económico y deportivo de México. Además, será la tercera ocasión en que el país albergue una Copa del Mundo; sin embargo, en esta edición lo hará de manera conjunta con Estados Unidos y Canadá.

Asimismo, destacó que existe coordinación y constante comunicación con las autoridades de la FIFA para garantizar que el torneo se desarrolle con normalidad; de esta manera, envió un mensaje de confianza y tranquilidad a la comunidad del futbol internacional.

