Ni Costa Rica ni la Liga MX: El inesperado nuevo equipo de Miguel Herrera para el Mundial 2026 / Jam Media

Luego de tomar las riendas de la Selección de Costa Rica, el nombre del entrenador Miguel Herrera vuelve a sonar; en esta ocasión no será para dirigir a un equipo, sino para estar al frente de las cámaras.

Miguel Herrera / Omar Vega Ampliar

El Piojo, uno de los técnicos más exitosos y polémicos de las últimas décadas en la Liga MX, regresa a las pantallas donde se consolidó como figura mediática. Su experiencia en el banquillo con títulos de Liga MX, Liguilla y pasos por la Selección Mexicana, sumará garra, análisis directo y pasión al equipo de narradores y comentaristas que preparan la cobertura del Mundial 2026.

¿Dónde podremos ver a Miguel Herrera?

De cara al Mundial 2026, las televisoras se preparan para contar con el mejor talento y, en esta ocasión, TUDN no quiere quedarse atrás; es por eso que contará con la presencia del Piojo Herrera en su mesa de analistas.

TelevisaUnivision confirmó el fichaje del carismático estratega, quien debutará como analista en la transmisión en vivo del próximo partido amistoso de la Selección Mexicana ante Islandia, programado para este miércoles por Canal 5, TUDN y la plataforma ViX.

El debut del Piojo en el México vs Islandia servirá como prueba de fuego en esta nueva etapa. El duelo amistoso en Querétaro será clave en la preparación del equipo de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo, y ahora contará con los comentarios expertos de uno de los personajes más reconocidos del balompié nacional.

