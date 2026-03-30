Gobierno de CDMX busca implementar home office y suspender clases durante el Mundial 2026

El Gobierno de la Ciudad de México analiza implementar medidas extraordinarias durante el Mundial de 2026, entre ellas la suspensión de clases y la adopción de home office en los días en que se disputen partidos en la capital del país, con el objetivo de reducir la movilidad y evitar complicaciones viales.

Gabinete de Coordinación con las Alcaldías para el Mundial 2026 / NurPhoto Ampliar

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que ya se realizó una solicitud formal a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para definir si se suspenden las clases en esas fechas, así como a organismos empresariales para que faciliten el trabajo remoto entre sus empleados. La propuesta contempla los cinco días en los que habrá encuentros en la Ciudad de México como sede del torneo.

Las fechas previstas son el 11, 17 y 24 de junio, así como el 30 de junio y el 5 de julio de 2026, cuando se disputarán partidos de fase de grupos y eliminatorias en el ahora llamado Estadio Banorte.

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De acuerdo con Brugada, la intención es que durante esos días exista “el menor tránsito posible”, lo que permitiría mejorar tanto la logística como la experiencia de los aficionados que asistan a los partidos. La mandataria subrayó la importancia de que tanto autoridades como ciudadanos colaboren para garantizar condiciones óptimas en una ciudad que enfrentará alta demanda de movilidad.

Además, se busca que la población pueda disfrutar de los encuentros desde casa o en los distintos festivales que organizará el gobierno capitalino, como parte de las actividades paralelas al torneo. Esta estrategia también retoma experiencias previas, como el home office aplicado durante la pandemia, para disminuir la saturación en calles y transporte público.

Clara Brugada / Anadolu Ampliar

Las autoridades capitalinas están a la espera de la respuesta oficial de la SEP y de la iniciativa privada para confirmar la viabilidad de estas medidas. En paralelo, el gobierno federal ha señalado que, si bien los preparativos para el Mundial avanzan de forma positiva, aún existen áreas de mejora, especialmente en materia de movilidad y operación en torno a los estadios.

La propuesta en la Ciudad de México se suma a otras iniciativas similares en entidades sede, donde ya se han planteado ajustes en actividades escolares y laborales con el fin de garantizar la seguridad, la logística y el éxito de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.