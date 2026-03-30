Luis Chávez regresa tras 9 meses de lesión y apunta al Mundial 2026 con México

Luis Chávez, mediocampista mexicano, regresó este fin de semana a la actividad futbolística después de casi nueve meses de ausencia por lesión tras una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda. Su retorno se dio con el F. C. Dinamo Moscú, equipo de la Premier League rusa, donde participó algunos minutos en un partido amistoso ante el FC Tver, en el que su equipo se impuso con contundente 5-0.

Luis Chávez / Stephen Nadler/ISI Photos/USSF Ampliar

El volante, que anteriormente fue figura en la Selección Nacional de México y tuvo presencia destacada en la Copa del Mundo Qatar 2022, sufrió su lesión durante un entrenamiento con el Tricolor en junio de 2025. Tras la intervención quirúrgica y un largo proceso de rehabilitación, Chávez finalmente pudo volver a sentir el césped y sumar minutos competitivos, lo cual fue celebrado por aficionados y compañeros.

En sus redes sociales, Chávez expresó su emoción por el regreso: “Después de casi nueve meses pude jugar algunos minutos hoy. Bendito seas mi Dios”, destacó el mediocampista, reflejando la perseverancia que lo acompañó durante su proceso de recuperación.

Un regreso que alimenta su sueño mundialista

Con el Mundial Estados Unidos–Canadá–México 2026 a la vuelta de la esquina, el retorno de Chávez genera ilusión en la afición mexicana y abre la posibilidad de que el volante vuelva a ser considerado por el técnico Javier Aguirre para integrar la lista final del Tri. Aunque el estratega ha reconocido que será complicado que llegue en óptimas condiciones a la Copa del Mundo dado el poco tiempo de preparación, la presencia de Chávez en los próximos compromisos amistosos podría influir en esa decisión.

El mediocampista, quien se caracteriza por su visión de juego, manejo de los ritmos y capacidad para generar juego ofensivo desde el centro del campo, ahora tiene por delante el desafío de recuperar ritmo competitivo en el club ruso para pelear por un sitio en la lista mundialista.

A poco más de dos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, la selección mexicana encara varios compromisos amistosos de preparación frente a rivales de alto nivel. Estos encuentros servirán como escenario para que jugadores como Chávez demuestren su estado físico y nivel futbolístico, buscando convencer al cuerpo técnico de que pueden aportar en la justa mundialista.

La participación de Chávez en el Mundial no está confirmada, pero su retorno a la cancha representa una noticia positiva para el fútbol mexicano y una muestra de resiliencia ante una lesión que ponía en riesgo su continuidad en la élite.