México vs Serbia: Javier Aguirre regresa a Toluca con equipo completo para despedir al Tri

La Selección Mexicana cerrará su preparación para la Copa del Mundo en territorio nacional y lo hará frente a Serbia en el Estadio Nemesio Diez. La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) confirmó que este partido se llevará a cabo el próximo 4 de junio y será el último que dispute antes del debut contra Sudáfrica el día 11 del mismo mes.

Javier Aguirre dirigiendo al Tricolor / Omar Vega Ampliar

El anuncio lo dio a conocer el Comisionado de la FMF, Mikel Arriola, en una conferencia llevada a cabo en el Palacio de Gobierno del Estado de México. Asimismo, Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, y Duilio Davino, director deportivo de selecciones nacionales, estuvieron presentes junto a representantes del gobierno mexiquense.

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El duelo se jugará en casa de los Diablos Rojos de Toluca, con horario aún por definir, y cerrará la gira que tendrá el Tricolor previo al debut mundialista. En total, serán tres partidos los que dispute México antes del Mundial. En primera instancia, la selección de Ghana será el rival en el Estadio Cuauhtémoc, después Australia será el adversario en los Estados Unidos y, finalmente, Serbia será el último equipo que enfrentará en el Estadio Nemesio Diez.

Vale la pena mencionar que este duelo también marcará el regreso de un viejo conocido del fútbol mexicano como Veljko Paunovic, quien recientemente tomó las riendas del combinado serbio tras el fracaso en las Eliminatorias Mundialistas.

Hay partidos que se juegan… Y otros que se sienten antes de comenzar. 💚



Incondicionales, ¿están listos para lo que viene? 👀#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/drheeDysyI — Selección Nacional (@miseleccionmx) April 14, 2026

Finalmente, es importante destacar que para esos partidos Javier Aguirre ya contará con equipo completo, incluidos los futbolistas europeos. Asimismo, el Vasco ya tendrá varias semanas de trabajo con el plantel que acudirá a la Copa del Mundo, ya que los seleccionados de la Liga MX se concentrarán 5 semanas antes del debut frente al combinado sudafricano en el Estadio Banorte.