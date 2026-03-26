Santiago Bernabéu se transformará para disputar tenis en el Masters 1000 de Madrid

El Santiago Bernabéu será sede de entrenamiento de tenis. El Estadio Santiago Bernabéu abrirá sus puertas a una disciplina distinta: el tenis. El inmueble del Real Madrid será adaptado para convertirse en sede de entrenamiento durante el Abierto de Madrid, y estará disponible del 23 al 30 de abril.

Santiago Bernabéu. Foto: Real Madrid Ampliar

La iniciativa permitirá que algunas de las principales figuras del circuito utilicen el estadio como espacio de preparación previo a sus partidos. El recinto estará disponible exclusivamente en horario matutino, optimizando la logística de los jugadores durante el torneo.

Además, muchos tenistas se hospedarán en el Hotel Eurobuilding, ubicado a escasos minutos del Bernabéu, lo que facilitará los traslados y mejorará los tiempos de recuperación y entrenamiento.

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El calendario del club blanco también juega a favor de esta adaptación. El Madrid disputará su último partido en casa antes del torneo el 22 de abril frente al Deportivo Alavés. Tras ese compromiso, el estadio quedará disponible para su transformación, y no volverá a albergar actividad futbolística hasta el 13 de mayo, salvo que el equipo avance en su eliminatoria de Champions League ante el Bayern Munich.