Anthony Martial separado de Rayados: el desplante ante Chivas que rompió el vestuario / Jam Media

Anthony Martial vive momentos de tensión con Monterrey. El delantero francés fue separado del plantel y actualmente entrena por su cuenta tras un acto de aparente indisciplina ocurrido en el partido ante Chivas.

Anthony Martial / Jam Media Ampliar

De acuerdo con reportes de medios regiomontanos, el incidente se dio cuando Nicolás Sánchez, hoy responsable del equipo tras la salida de Domenec Torrent, decidió dar ingreso a otros jugadores antes que al atacante. La situación no fue bien tomada por Martial, quien se habría negado a continuar calentando, generando molestia tanto en el cuerpo técnico como en sus propios compañeros.

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El encuentro terminó con derrota de 3-2 para Rayados, aunque el equipo estuvo cerca de rescatar el resultado en los minutos finales, pero Djuka falló un penal en la última acción del partido. La directiva ya analiza el futuro del futbolista, quien suma cinco partidos disputados y apenas un gol en lo que va del año.

Y mientras tanto, Anthony Martial hizo su primer gol en México 🇲🇽pic.twitter.com/iXtAUz5dBN — Fodbold World (@fodboldword) January 17, 2026

Cabe recordar que Martial recién había regresado a la banca frente a Chivas, luego de estar ausente durante cinco encuentros por una lesión severa en el hombro.