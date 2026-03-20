Monterrey alza la mano para albergar juegos de Irán en el Mundial 2026, tras conflictos con EUA

Monterrey ha levantado la mano para albergar los partidos de la selección de Irán en la Copa del Mundo 2026, en medio de las tensiones geopolíticas que complican su participación en Estados Unidos.

Obras en el Estadio BBVA de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. / Jam Media Ampliar

La Selección de Irán está programada para jugar sus tres partidos de la fase de grupos en sedes estadounidenses:

Irán vs Nueva Zelanda (15 de junio) – Los Ángeles (SoFi Stadium).

vs (15 de junio) – (SoFi Stadium). Bélgica vs Irán (21 de junio) – Los Ángeles .

vs (21 de junio) – . Egipto vs Irán (26 de junio) – Seattle.

Debido a preocupaciones de seguridad y tensiones con EE.UU, incluyendo declaraciones políticas y contexto de conflictos en Medio Oriente, la federación iraní ha negociado con la FIFA para mover estos encuentros a México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado que es “factible” y que el país está dispuesto a recibirlos, ya que México es coanfitrión junto a EE.UU. y Canadá.

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En ese contexto, el Host City Manager de Monterrey para el Mundial, Alejandro Hutt, se ofreció explícitamente, afirmando que la ciudad “siempre está lista” para recibir partidos o eventos adicionales, incluyendo los de Irán. El Estadio Monterrey, ya está preparado como sede del torneo, con cuatro partidos confirmados originalmente, tres de fase de grupos y uno de dieciseisavos de final, y cuenta con la infraestructura necesaria para acoger más encuentros si la FIFA lo decide.

Asimismo, la FIFA ha indicado que no planea cambios en el calendario ni en las sedes, pero las conversaciones continúan. Monterrey se posiciona como una opción fuerte por su experiencia, capacidad y disposición mostrada. Si hay novedades oficiales de la FIFA, el escenario podría cambiar, pero por el momento, Monterrey ha mostrado interés y apertura para “albergar” a Irán en caso de que se concrete el traslado.