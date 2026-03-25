Mauricio Culebro deja la presidencia de Tigres y este será su sorpresivo reemplazo

Tigres dio a conocer que Mauricio Culebro dejará de ser presidente del equipo después de cinco años de gestión para dar paso a Carlos Emilio González a partir del próximo verano. De acuerdo al comunicado, será el primero de junio cuando Culebro deje de pertenecer a la institución para continuar con su carrera como directivo en los Estados Unidos con Atlanta United.

Mauricio Culebro / Jam Media Ampliar

Durante el último lustro, Mauricio llevó al cuadro regiomontano varonil a disputar tres finales en la Liga MX, de las cuales ganó una. Además, bajo su gestión ganó un título de Campeón de Campeones y una Campeones Cup. Por su parte, en la rama femenil también cosechó grandes logros. En total fueron cuatro campeonatos en las vitrinas en cinco finales disputadas y tres trofeos de Campeones de Campeones.

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Por si esto fuera poco, en los últimos cinco años Mauricio también fue parte fundamental para la contratación de figuras importantes como los casos de Ángel Correa, César Araújo, Fernando Gorriarán, Diego Lainez, Nico Ibáñez y Rodrigo Aguirre, entre otros. Aunado a esto, Guido Pizarro pasó de ser jugador a entrenador del primer equipo bajo su mandato y, en tan solo un año, ha llevado al equipo a disputar una final del fútbol mexicano.

Ahora, Culebro será el presidente de fútbol de un importante grupo en los Estados Unidos. Se trata de AMB Sports and Entertainment, el cual tiene como principal equipo el Atlanta United en la Major League Soccer (MLS) y los Atlanta Falcons en la NFL.

En cuanto al nuevo presidente de Tigres, Carlos Emilio González es un ejecutivo con más de 30 años de experiencia que ha ejercido en distintas áreas. Él mismo se define como un emprendedor e innovador y siempre fanático de los Tigres de la UANL. Egresado del Tec de Monterrey como ingeniero electrónico, recientemente encabezó la iniciativa el desarrollo del nuevo estadio de los Tigres.